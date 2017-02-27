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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3271327232733274>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:40

  Яша написав:странно,что никто не пишет,-в банкоматах резко прибавилось новых купюр по порядку. или это только у меня так?

*Відправлено з Чату

Не берите в голову. Просто похрустите свеженькими и словите кайф 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:41

24.5/25.5 :(
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:44

  Zebra написав:Евро таки развернулось, рисуется бычья тенденция. Плюсуйте.

  Zebra написав:А ещё у меня чуйка, что евро может показать разворот. Потому 25% котлеты решил конвертнуть в евро.


Плохо понимаю термин "котлета".
Обьясните, пож-та, вы их замачиваете или жарите?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:47

  tobias написав:24.5/25.5 :(

24.80/24.95 :mrgreen: Шуршат в обе стороны!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:48

  proftpd66 написав:
  Alex2007 написав:proftpd66

Вообще-то он повысил со вчера позднего вечера :mrgreen: :mrgreen:


там было 25.5
и вообще ВСЕГДА было очень завышено, сейчас газ начал выпускать :)

Я не знал что у них интернет-банкинг появился :shock:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подержите такой курс хотя бы 4 дня, мне слиться надо
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как думаете смогу завтра па25 продать?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот не верит народ па 26!
Посмотрим.

"На следующей неделе нас ждут длинные новогодние выходные. Банки полноценно (с клиентами) начнут работать только в пятницу 3 января, после чего опять последуют четыре выходных дня. В условиях неработающих банков и отсутствия достаточного предложения как гривны, так и валюты с их стороны попытка спрогнозировать курс доллара на следующей неделе становится очень неблагодарным делом. Можно лишь надеяться, что новогодние праздники отвлекут украинцев от покупки валюты, и ажиотажный спрос, наблюдающийся последние три дня, постепенно утихнет. Предполагаемый диапазон колебаний наличного доллара в столице на новогоднюю неделю - 24,00-25,50 гривен."

Горя Зелинский тоже ишо не определился...
:D
Може шось путаю, был Зеленский... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 29 гру, 2019 20:41, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:09

  дарий написав:Вот не верит народ па 26!
Посмотрим.


тогда какого-то газа, скунс продает по 24 почти в выходной день?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:15

  Унуноктий написав:Как думаете смогу завтра па25 продать?

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Impossible Is Nothing
Игорь
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