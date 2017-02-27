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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3271327232733274

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а приват 25 ?
какаобычно разведуть! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:18

  andrein написав:Пример расчета роста номинального и реального ВВП
Вернемся к нашей упрощенной методике.

2018й год – 1000 пирожков по 1 доллару. Номинальный ВВП равен 1000 долларов.

2019й год – 1030 пирожков по 1,2 доллара. Номинальный ВВП равен 1236 долларов. Реальный же равен произведению 1030 пирожков и цены 2018йго года в 1 доллар. Итого – 1030 долларов.

Таким образом имеем рост номинального ВВП +23,6%, именно на столько 1236 больше 1000, и рост реального ВВП +3%. (1000 + 3% = 1030)

Вот это я о чем.

Первая выплата по ворантам Яресько запланирована на начало 2021 года. Ее размер будет рассчитываться на основе экономических показателей 2019 года. Год задержки нужен для того, чтобы собрать и изучить все статистические данные и точно подсчитать размер ВВП и темп его роста.

Если там расчёт ведётся по номинальному ВВП, то мы попали и похоже что лиса уже в курятнике. :)

Нет, лисе до курятника еще далеко) Там расчет ведется по росту реального ВВП, при условии, что номинальный будет не менее 125 млрд. дол. В нашей провинции большинство валютчиков сами в прострации, никто не берется сказать какой курс будет через неделю :D
Дурень думкою багатіє
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:39

Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

+. Точка.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:44

Коливання гривні не потрібно обмежувати – Милованов (С) (((
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