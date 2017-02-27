andrein написав:Пример расчета роста номинального и реального ВВП Вернемся к нашей упрощенной методике.
2018й год – 1000 пирожков по 1 доллару. Номинальный ВВП равен 1000 долларов.
2019й год – 1030 пирожков по 1,2 доллара. Номинальный ВВП равен 1236 долларов. Реальный же равен произведению 1030 пирожков и цены 2018йго года в 1 доллар. Итого – 1030 долларов.
Таким образом имеем рост номинального ВВП +23,6%, именно на столько 1236 больше 1000, и рост реального ВВП +3%. (1000 + 3% = 1030)
Вот это я о чем.
Первая выплата по ворантам Яресько запланирована на начало 2021 года. Ее размер будет рассчитываться на основе экономических показателей 2019 года. Год задержки нужен для того, чтобы собрать и изучить все статистические данные и точно подсчитать размер ВВП и темп его роста.
Если там расчёт ведётся по номинальному ВВП, то мы попали и похоже что лиса уже в курятнике.
Нет, лисе до курятника еще далеко) Там расчет ведется по росту реального ВВП, при условии, что номинальный будет не менее 125 млрд. дол. В нашей провинции большинство валютчиков сами в прострации, никто не берется сказать какой курс будет через неделю
Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
Едут в одном железнодорожном вагоне СВ, РЕБЕ и Епископ (предположим Одесский )... ..и Епископ спрашивает , вот ты РЕБЕ , как был РЕБЕ , так и Будешь ни тебе званий ни тебе , повышений ... Ребе спрашивает , .... ну а что у Вас , кем Вы станете Ну , буду Архиепископом,.. Потом Митрополитом... ..а Богом , ВЫ не станете ?, спрашивает РЕБЕ , Нет ,,,отвечает одессит .... .. .. РЕБЕ -а одному еврейскому мальчику это удалось ....
freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.