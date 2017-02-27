freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет. https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
а там что еще и платят ?
Два друга безуспешно искали работу. Наконец, один увидел в газете объявление, что некий очень аристократический дом ищет мэтрдотеля. Он отправился туда на собеседование. На следующий день рассказывает приятелю: - Сначала все было очень хорошо. Шикарный дом. Меня приняла сама графиня. Сначала просто побеседовали. Потом она говорит - покажите руки. Показал. Она говорит - руки хорошие, как раз для белых перчаток. Потом говорит - покажите икры. Я штанины задрал, она посмотрела - хорошо, говорит, вполне подходит для французских коротких панталон. А потом говорит - теперь покажите ваши референции. И тут, похоже, я совершил ошибку...
freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет. https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
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freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Нашим рядовым таможенникам, что 10 тыс, что 17 тыс грн - это копейки на "утреннее кофе с булочкой". А насяльнику - так тем более. Туда идут за другой стороной доходов. И это вряд ли искоренится когда-нибудь в обозримом будущем
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 29 гру, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.