Додано: Нед 29 гру, 2019 21:25

edvardd написав: freeze написав: Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.

Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.



https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318 Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится

для Одессы это копейки... позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получитсядля Одессы это копейки...

а там что еще и платят ?Два друга безуспешно искали работу. Наконец, один увидел в газете объявление, что некий очень аристократический дом ищет мэтрдотеля. Он отправился туда на собеседование. На следующий день рассказывает приятелю:- Сначала все было очень хорошо. Шикарный дом. Меня приняла сама графиня. Сначала просто побеседовали. Потом она говорит - покажите руки. Показал. Она говорит - руки хорошие, как раз для белых перчаток. Потом говорит - покажите икры. Я штанины задрал, она посмотрела - хорошо, говорит, вполне подходит для французских коротких панталон. А потом говорит - теперь покажите ваши референции. И тут, похоже, я совершил ошибку...