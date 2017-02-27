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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32733274327532763277>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 475
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 475
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:23

  edvardd написав:
  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:25

  edvardd написав:
  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318

позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится
для Одессы это копейки...

а там что еще и платят ?

Два друга безуспешно искали работу. Наконец, один увидел в газете объявление, что некий очень аристократический дом ищет мэтрдотеля. Он отправился туда на собеседование. На следующий день рассказывает приятелю:
- Сначала все было очень хорошо. Шикарный дом. Меня приняла сама графиня. Сначала просто побеседовали. Потом она говорит - покажите руки. Показал. Она говорит - руки хорошие, как раз для белых перчаток. Потом говорит - покажите икры. Я штанины задрал, она посмотрела - хорошо, говорит, вполне подходит для французских коротких панталон. А потом говорит - теперь покажите ваши референции. И тут, похоже, я совершил ошибку...
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:25

  Унуноктий написав:Как думаете смогу завтра па25 продать?

Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во Рувекс Грузанул!
Плюс.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 29 гру, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:31

  asti написав:
  edvardd написав:
  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!

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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:34

  ruvex написав:
  Унуноктий написав:Как думаете смогу завтра па25 продать?

Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.


до бабки не ходи - буде 27.00...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пупсик решил добавить "небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов" :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:43

  дарий написав:Пупсик решил добавить "небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов" :lol:


тут дуже тужитись не потрібно...все і так очевидно (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:49

  Pupsik написав:
  дарий написав:Пупсик решил добавить "небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов" :lol:


тут дуже тужитись не потрібно...все і так очевидно (((

То что для Вас очевидно - для меня темный лес. Не могли бы Вы немного подробней, хотя бы месяц, в котором увидим 27
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:49

  edvardd написав:
  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318

позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится
для Одессы это копейки...


Нашим рядовым таможенникам, что 10 тыс, что 17 тыс грн - это копейки на "утреннее кофе с булочкой". :mrgreen: А насяльнику - так тем более. :?
Туда идут за другой стороной доходов. И это вряд ли искоренится когда-нибудь в обозримом будущем :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 29 гру, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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