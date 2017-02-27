Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:52
freeze написав:
Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
Я вот лично даже не сомневаюсь, что за 11 тысяч гривен найдется достаточно квалифицированный человек на эту должность. Причем кристально честный.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:53
Игорь написав: Pupsik написав: дарий написав:
Пупсик решил добавить "небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов"
тут дуже тужитись не потрібно...все і так очевидно (((
То что для Вас очевидно - для меня темный лес. Не могли бы Вы немного подробней, хотя бы месяц, в котором увидим 27
вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
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Pupsik
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:54
vovan_prm написав:
Я вот лично даже не сомневаюсь, что за 11 тысяч гривен найдется достаточно квалифицированный человек на эту должность. Причем кристально честный.
Я тоже в этом не сомневаюсь. Но условия значительно жестче.
Требование опыта работы гарантированно исключает такую комбинацию
Сибарит
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57
Pupsik написав:
вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
Это всего лишь деньги. не переживайте Вы так. Все будет хорошо.
Востаннє редагувалось
Игорь
в Нед 29 гру, 2019 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57
Pupsik написав: ruvex написав: Унуноктий написав:
Как думаете смогу завтра па25 продать?
Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.
до бабки не ходи - буде 27.00...
Да-да, и 29 и 31!! НБУ специально выкупил 700 млн баксов за 1 день чтобы подтолкнуть рост!) Давайте все срочно в баааакс пока еще дешево!! А я как раз завтра солью пачечку
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57
Та ужда...
дарий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:05
Сибарит написав:
Я тоже в этом не сомневаюсь. Но условия значительно жестче.
Требование опыта работы гарантированно исключает такую комбинацию
Уже можно плакать?
Либо Вы там тоже решили Себя попробовать?
Одесса не имеет никакова отношения даже к Столице...
Возможно, ошибаюсь...
Есть Форум, есть Одесситы...
Пусть напишут, если не побаиваются...
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дарий
в Нед 29 гру, 2019 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:06
Pupsik Ну то что в январе 26 увидим это то понятно, вот 27 не уверен
75stasstas75
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:10
Pupsik написав:
вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
Більше 25 в січні навряд чи буде. Хіба що експорт різко обвалиться, як в січні 2015. Це я про міжбанк, а нал може бути і вище.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
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Додано: Нед 29 гру, 2019 22:11
Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Плюс еще золото/серебро.
Libo
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