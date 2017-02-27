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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327432753276327732783279>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:52

  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318

Я вот лично даже не сомневаюсь, что за 11 тысяч гривен найдется достаточно квалифицированный человек на эту должность. Причем кристально честный.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:53

  Игорь написав:
  Pupsik написав:
  дарий написав:Пупсик решил добавить "небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов" :lol:


тут дуже тужитись не потрібно...все і так очевидно (((

То что для Вас очевидно - для меня темный лес. Не могли бы Вы немного подробней, хотя бы месяц, в котором увидим 27


вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Я вот лично даже не сомневаюсь, что за 11 тысяч гривен найдется достаточно квалифицированный человек на эту должность. Причем кристально честный.

Я тоже в этом не сомневаюсь. Но условия значительно жестче.
Требование опыта работы гарантированно исключает такую комбинацию :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57

  Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((

Это всего лишь деньги. не переживайте Вы так. Все будет хорошо.
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 29 гру, 2019 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57

  Pupsik написав:
  ruvex написав:
  Унуноктий написав:Как думаете смогу завтра па25 продать?

Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.


до бабки не ходи - буде 27.00...

Да-да, и 29 и 31!! НБУ специально выкупил 700 млн баксов за 1 день чтобы подтолкнуть рост!) Давайте все срочно в баааакс пока еще дешево!! А я как раз завтра солью пачечку :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та ужда...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Я тоже в этом не сомневаюсь. Но условия значительно жестче.
Требование опыта работы гарантированно исключает такую комбинацию


Уже можно плакать?
Либо Вы там тоже решили Себя попробовать? :(
Одесса не имеет никакова отношения даже к Столице...
Возможно, ошибаюсь...(Холява хороший анекдот рассказал)
Есть Форум, есть Одесситы...
Пусть напишут, если не побаиваются... :wink: :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 29 гру, 2019 22:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:06

Pupsik
Ну то что в январе 26 увидим это то понятно, вот 27 не уверен
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((

Більше 25 в січні навряд чи буде. Хіба що експорт різко обвалиться, як в січні 2015. Це я про міжбанк, а нал може бути і вище.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:11

Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Плюс еще золото/серебро. 8)
Libo
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