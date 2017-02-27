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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32753276327732783279>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:15

  75stasstas75 написав:Pupsik
Ну то что в январе 26 увидим это то понятно, вот 27 не уверен

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Вы имели в виду 22.26?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И это Вас совсем не пугает?
Это для Либо.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Миняйле покупка за сегодня постепенно подросла к 24,85-24,88 (Киев)
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:20

  Pupsik написав:до бабки не ходи - буде 27.00...

Стоило бы усилить сим джавелином валютно-радарные войска, выдав белый воротничок, вместо консервации и складирования подобного высокотехнологичного образца на пенсионных выплатах.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:23

Alex2006
нет конечно же, 26.00 имел в виду, ну может 26.15 , а 22.26 - это фантастика
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:30

  75stasstas75 написав:Alex2006
нет конечно же, 26.00 имел в виду, ну может 26.15 , а 22.26 - это фантастика


Хоть и меня очень сложно отнести к гривнепатриотам, но с выводами что что-либо в нашей стране - це фантастика, или "курс хх.хх - це вже історія", я бы лично очень осторожничал. :shock:

п.с. К чему вообще тот цирк был и с тем безобразием на диаграмме ликвидности от Совы - я вообще не понимаю. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Стоило бы усилить сим джавелином валютно-радарные войска, выдав белый воротничок, вместо консервации и складирования подобного высокотехнологичного образца на пенсионных выплатах.


Ну Рувекса седня поперло.
Неожиданно... Пасиба.
Опять плюс.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:33

  дарий написав:И это Вас совсем не пугает?
Это для Либо.


Пока только радует. :lol:
С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии. 8)
В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте.
Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну это уже проходили...
Можете еще биткоин посоветовать (он ведь тоже безналичный и не бумага).
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:41

Libo

Как там Трампушка?
Я вижу он троллит демократов, настаивает на скорейшем продолжении процесса своего импичмента. А те морозятся :lol:
Сами замутили эту кашу, теперь не знают как из нее выбраться. :mrgreen:


П.С. https://www.youtube.com/watch?v=pZr_Ihmr_h8
Alex2007
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