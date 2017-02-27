Вы имели в виду 22.26?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:15
Вы имели в виду 22.26?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И это Вас совсем не пугает?
Это для Либо.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На Миняйле покупка за сегодня постепенно подросла к 24,85-24,88 (Киев)
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:20
Стоило бы усилить сим джавелином валютно-радарные войска, выдав белый воротничок, вместо консервации и складирования подобного высокотехнологичного образца на пенсионных выплатах.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:23
Alex2006
нет конечно же, 26.00 имел в виду, ну может 26.15 , а 22.26 - это фантастика
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:30
Хоть и меня очень сложно отнести к гривнепатриотам, но с выводами что что-либо в нашей стране - це фантастика, или "курс хх.хх - це вже історія", я бы лично очень осторожничал.
п.с. К чему вообще тот цирк был и с тем безобразием на диаграмме ликвидности от Совы - я вообще не понимаю.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:33
Пока только радует.
С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии.
В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте.
Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну это уже проходили...
Можете еще биткоин посоветовать (он ведь тоже безналичный и не бумага).
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:41
Libo
Как там Трампушка?
Я вижу он троллит демократов, настаивает на скорейшем продолжении процесса своего импичмента. А те морозятся
Сами замутили эту кашу, теперь не знают как из нее выбраться.
П.С.
|