RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3276327732783279>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:50

  asti написав:
  edvardd написав:
  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!


там нет 40к. Это если Вы не считаете амортизацию авто. И если Вам удаться лоху продать, типо: не битый, не крашен.

Либо водитель на фене. такой говорил что 5к за 24 часа заработал, но потом разбил :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 22.12.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:08

  Libo написав:Пока только радует. :lol:
С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии. 8)
В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте.
Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля. :?


Когда последний раз умер американский доллар?
В век электронных платежей серебряные ложки как раз и будут основным платежным средством.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:14

Del
Востаннє редагувалось w_bufett в Нед 29 гру, 2019 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:15

Del
Востаннє редагувалось w_bufett в Нед 29 гру, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:16

Del
Востаннє редагувалось w_bufett в Нед 29 гру, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:17

  дарий написав:Ну это уже проходили...
Можете еще биткоин посоветовать (он ведь тоже безналичный и не бумага).


Libra от Facebook - «Я не думаю, что у Libra шансы, потому что центральные банки не согласятся с корзиной валют в ее основе, — заявил Маурер. — В текущем виде проект провальный»

Bitcoin’s Purported Creator Says Fortune May Remain Locked - https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-27/bitcoin-alleged-creator-says-his-fortune-may-remain-locked?utm_medium=social&utm_content=crypto&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic

In this episode of the #RippleDrop, members of our executive team, including CEO @bgarlinghouse
, reflect on the impact of #blockchain technology and digital assets over the past decade and what’s ahead for 2020. http://bit.ly/2PY7IMp - https://ripple.com/insights/the-ripple-drop-predictions-for-2020/

95% of cryptocurrencies are illiquid - https://www.theblockcrypto.com/daily/51390/95-of-cryptocurrencies-are-illiquid

Ринкова капіталізація BTC/USD Jul 08, 2019 - 218 778 355 444
Ринкова капіталізація BTC/USD Dec 28, 2019 - 132 659 059 740 :mrgreen:

А може "подумаєте"? :mrgreen:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:22

  75stasstas75 написав:Pupsik
Ну то что в январе 26 увидим это то понятно, вот 27 не уверен
Год укажите пожалуйста... :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:24

  дарий написав:
  ruvex написав:Стоило бы усилить сим джавелином валютно-радарные войска, выдав белый воротничок, вместо консервации и складирования подобного высокотехнологичного образца на пенсионных выплатах.

Ну Рувекса седня поперло.
Неожиданно... Пасиба.

Не жди душевного полета,
причуды крыльев за спиной,
А спровоцируй сам ты музу,
На хвост упавши вдохновению.
___
Всегда готов! :wink:
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 29 гру, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1953 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:26

asti
Пожалуйста - 2020г.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ни... Ложки ближе... Их можно потрогать и насладиться "ощущениями"...
А то стибрят, и к бабке не ходи (как Пупсик заметил).
Если серьезно, можно играть в любую пирамиду, если уверен в Свою Удачу.
Это работает... (опять таки от Нее, коварной, и зависит).
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 21.01.17
Подякував: 850 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3276327732783279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16480 2026547
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 16:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1491967
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9027)
29.12.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.