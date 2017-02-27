freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет. https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318
позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится для Одессы это копейки...
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
там нет 40к. Это если Вы не считаете амортизацию авто. И если Вам удаться лоху продать, типо: не битый, не крашен.
Либо водитель на фене. такой говорил что 5к за 24 часа заработал, но потом разбил
Libo написав:Пока только радует. С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии. В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте. Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля.
Когда последний раз умер американский доллар? В век электронных платежей серебряные ложки как раз и будут основным платежным средством.
Ни... Ложки ближе... Их можно потрогать и насладиться "ощущениями"... А то стибрят, и к бабке не ходи (как Пупсик заметил). Если серьезно, можно играть в любую пирамиду, если уверен в Свою Удачу. Это работает... (опять таки от Нее, коварной, и зависит).