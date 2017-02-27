Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
Більше 25 в січні навряд чи буде. Хіба що експорт різко обвалиться, як в січні 2015. Це я про міжбанк, а нал може бути і вище.
С чего бы это экспорту обваливаться?! В січні 2015 сюда просто валюту никто не заводил - войны боялись и тд. Да и руда стоила не 90 баксов как сейчас, а около 50... Так что не боись! Единственный, кто может бакс поднять - это Нацбанк, но я не думаю, что там настолько упоротые сидят чтобы повышать цену интервенций (хотя, чего греха таить, есть такое - в четверг скупились по 23,25, а в субботу уже по 23,68, но это, думаю, в порядке исключения для Нафтогаза - налоги и тд) Не забывайте, что в пятницу слили 50 миллионов по 23,76 - самых буйных успокоили//)
дарий написав:Вот не верит народ па 26! Посмотрим.
"На следующей неделе нас ждут длинные новогодние выходные. Банки полноценно (с клиентами) начнут работать только в пятницу 3 января, после чего опять последуют четыре выходных дня. В условиях неработающих банков и отсутствия достаточного предложения как гривны, так и валюты с их стороны попытка спрогнозировать курс доллара на следующей неделе становится очень неблагодарным делом. Можно лишь надеяться, что новогодние праздники отвлекут украинцев от покупки валюты, и ажиотажный спрос, наблюдающийся последние три дня, постепенно утихнет. Предполагаемый диапазон колебаний наличного доллара в столице на новогоднюю неделю - 24,00-25,50 гривен."