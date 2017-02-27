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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3276327732783279

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:30

  lapay написав:
  Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
Більше 25 в січні навряд чи буде. Хіба що експорт різко обвалиться, як в січні 2015. Це я про міжбанк, а нал може бути і вище.
С чего бы это экспорту обваливаться?! В січні 2015 сюда просто валюту никто не заводил - войны боялись и тд. Да и руда стоила не 90 баксов как сейчас, а около 50... Так что не боись! Единственный, кто может бакс поднять - это Нацбанк, но я не думаю, что там настолько упоротые сидят чтобы повышать цену интервенций (хотя, чего греха таить, есть такое - в четверг скупились по 23,25, а в субботу уже по 23,68, но это, думаю, в порядке исключения для Нафтогаза - налоги и тд) Не забывайте, что в пятницу слили 50 миллионов по 23,76 - самых буйных успокоили//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:32

  75stasstas75 написав:asti
Пожалуйста - 2020г.
Только в случае мирового кризиса//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:36

  дарий написав:Вот не верит народ па 26!
Посмотрим.

"На следующей неделе нас ждут длинные новогодние выходные. Банки полноценно (с клиентами) начнут работать только в пятницу 3 января, после чего опять последуют четыре выходных дня. В условиях неработающих банков и отсутствия достаточного предложения как гривны, так и валюты с их стороны попытка спрогнозировать курс доллара на следующей неделе становится очень неблагодарным делом. Можно лишь надеяться, что новогодние праздники отвлекут украинцев от покупки валюты, и ажиотажный спрос, наблюдающийся последние три дня, постепенно утихнет. Предполагаемый диапазон колебаний наличного доллара в столице на новогоднюю неделю - 24,00-25,50 гривен."

Горя Зелинский тоже ишо не определился...
:D
Може шось путаю, был Зеленский... :mrgreen:


Очень даже верит.

В 10 км от тебя - 24,30 / 25,90 :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  w_bufett написав:Libra от Facebook - «Я не думаю, что у Libra шансы, потому что центральные банки не согласятся с корзиной валют в ее основе, — заявил Маурер. — В текущем виде проект провальный»

Bitcoin’s Purported Creator Says Fortune May Remain Locked - https://www.bloomberg.com/news/articles ... ow-organic

In this episode of the #RippleDrop, members of our executive team, including CEO @bgarlinghouse
, reflect on the impact of #blockchain technology and digital assets over the past decade and what’s ahead for 2020. http://bit.ly/2PY7IMp - https://ripple.com/insights/the-ripple- ... -for-2020/

95% of cryptocurrencies are illiquid - https://www.theblockcrypto.com/daily/51 ... e-illiquid

Ринкова капіталізація BTC/USD Jul 08, 2019 - 218 778 355 444
Ринкова капіталізація BTC/USD Dec 28, 2019 - 132 659 059 740

А може "подумаєте"?


Очень надеюсь, шо технологии блокчейна, в дальнейшем, не будут ассоциироваться с битвалютами.
дарий
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