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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  w_bufett написав:Libra от Facebook - «Я не думаю, что у Libra шансы, потому что центральные банки не согласятся с корзиной валют в ее основе, — заявил Маурер. — В текущем виде проект провальный»

Bitcoin’s Purported Creator Says Fortune May Remain Locked - https://www.bloomberg.com/news/articles ... ow-organic

In this episode of the #RippleDrop, members of our executive team, including CEO @bgarlinghouse
, reflect on the impact of #blockchain technology and digital assets over the past decade and what’s ahead for 2020. http://bit.ly/2PY7IMp - https://ripple.com/insights/the-ripple- ... -for-2020/

95% of cryptocurrencies are illiquid - https://www.theblockcrypto.com/daily/51 ... e-illiquid

Ринкова капіталізація BTC/USD Jul 08, 2019 - 218 778 355 444
Ринкова капіталізація BTC/USD Dec 28, 2019 - 132 659 059 740

А може "подумаєте"?


Очень надеюсь, шо технологии блокчейна, в дальнейшем, не будут ассоциироваться с битвалютами.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:55

  Alex2006 написав:Да-да, и 29 и 31!! НБУ специально выкупил 700 млн баксов за 1 день чтобы подтолкнуть рост!) Давайте все срочно в баааакс пока еще дешево!! А я как раз завтра солью пачечку :)

То в четвер 700млн купив, коли на міжбанку було достатньо глядачів ( покупців/продавців).
Але в суботу, коли міжбанк "наче" не працював і продавець на "непрацюючому" міжбанку був лише один, Нафтогаз, як і покупець був лише один, НБУ, НБУ купив ще 500млн одною заявкою від Нафтогазу. Питання на 500мільойнів, а навіщо, в суботу, коли не було інших гравців на міжбанку, купувати 500млн, для того, щоб курс зріс, чи щоб упав? :roll:
Тобто, коли приймають бюджет о другій годині вночі - це ще можна якось зрозуміти. Але коли купують 500млн по фіксованому домовленому курсу на де-факто закритому міжбанку, а навіщо? :wink:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  LEXX написав:Очень даже верит.

В 10 км от тебя - 24,30 / 25,90


Приятно, что даже Лекс в 10 км от меня еще не спит! 8)
Плюс!
Кстати, это где?
На Былбасовке? :roll:
Там, вроде, с утра 26.20 рисовали.... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 30 гру, 2019 00:14, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:59

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Я вот лично даже не сомневаюсь, что за 11 тысяч гривен найдется достаточно квалифицированный человек на эту должность. Причем кристально честный.

Я тоже в этом не сомневаюсь. Но условия значительно жестче.
Требование опыта работы гарантированно исключает такую комбинацию :)

Юрий Витальевич сейчас заворочался.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:07

  edvardd написав:
  freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.
Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318

позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится
для Одессы это копейки...

тут мой знакомый директор из https://www.work.ua/jobs/3779125/ говорит что у него в среднем 20 000 грн\ мес а у менеджера 15 000 и в фирме 10 человек

  ruvex написав:
  Унуноктий написав:Как думаете смогу завтра па25 продать?

Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.

тогда какой смысл в этой теме ? если с такой же пользой можно пользоваться моим любымим инструментом для валютных предсказаний http://8-ball.ru/ ? но надо пользвоваться верно инструкция
1) вопрос должен быть простым и предполагать ответ формата да \нет например " будет ли курс больше 25 грн\за доллар до конца января 2020 ?"
2) нельзя задавать один вопрос чаще раза в день
3) таки пункт 2 !!! очень важен нельзя переспрашивать .
  Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
ну вот и откупитесь по 22-23, как раз хорошо ! спокойно переждете этот маленький январский загончик .

  Libo написав:Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Плюс еще золото/серебро. 8)

Deutsche Bank он это почти банкрот , так что прогнозисты там еще той супер квалификации

умные движки форумов объединяют сообщения от одного пользователя подряд вместе в одно сообщение , но этот движок так не умеет ...

О золоте ... Для меня спред по золоту это спред между его покупкой и сдачей в ломбард по цене лома, только этот спред в случае реального Черезвычайного положения ( кризиса) можно считать реалистичным. Сколько такой спред на сегодня ? вот на него и ориентируйтесь . Кто у вас в кризис будет покупать ваше золото ? . И под золотом я имею ввиду металлическое золото именно металл, а не что-то то что вы там подумали ...
По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 гру, 2019 00:29, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:09

  asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 гру, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:в среднем 20 000 грн\ мес а у менеджера 15 000 и в фирме 10 человек
как на них можно прожить?
минимум https://www.work.ua/ru/resumes/4697543/
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:33

Мизантрóп
Ну и чем Вам так Авдошкин не понравился....?
Нормальный мужик, спортсмен...
Генеральный, к тому же.
"Спорткомплекс был подготовлен к продаже и выгодно продан новым владельцам".
Ну не взяли пацана в придачу новые... :|
Востаннє редагувалось дарий в Пон 30 гру, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:36

дарий нра,даже подписан))
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует


Не туда и не тогда сдавали, мабуть. :lol:
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