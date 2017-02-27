Додано: Пон 30 гру, 2019 00:07

edvardd написав: freeze написав: Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.

Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.



https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=13318 Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни.Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получится

для Одессы это копейки... позвонил знакомому таможеннику - цифра реальная, на руки штук 17 получитсядля Одессы это копейки...

ruvex написав: Унуноктий написав: Как думаете смогу завтра па25 продать?

Как думаете смогу завтра па25 продать?

Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой. Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.

Pupsik написав: вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня ((( вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((

Libo написав: Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.

Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.

Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.

А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.

Вот в чем надо хранить свой капитал.

Плюс еще золото/серебро. Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.Вот в чем надо хранить свой капитал.Плюс еще золото/серебро.

тут мой знакомый директор изговорит что у него в среднем 20 000 грн\ мес а у менеджера 15 000 и в фирме 10 человектогда какой смысл в этой теме ? если с такой же пользой можно пользоваться моим любымим инструментом для валютных предсказаний? но надо пользвоваться верно инструкция1) вопрос должен быть простым и предполагать ответ формата да \нет например " будет ли курс больше 25 грн\за доллар до конца января 2020 ?"2) нельзя задавать один вопрос чаще раза в день3) таки пункт 2 !!! очень важен нельзя переспрашивать .ну вот и откупитесь по 22-23, как раз хорошо ! спокойно переждете этот маленький январский загончик .Deutsche Bank он это почти банкрот , так что прогнозисты там еще той супер квалификацииумные движки форумов объединяют сообщения от одного пользователя подряд вместе в одно сообщение , но этот движок так не умеет ...О золоте ... Для меня спред по золоту это спред между его покупкой и сдачей в ломбард по цене лома, только этот спред в случае реального Черезвычайного положения ( кризиса) можно считать реалистичным. Сколько такой спред на сегодня ? вот на него и ориентируйтесь .. И под золотом я имею ввиду металлическое золото именно металл, а не что-то то что вы там подумали ...По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует