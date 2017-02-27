Alex2006 написав:Да-да, и 29 и 31!! НБУ специально выкупил 700 млн баксов за 1 день чтобы подтолкнуть рост!) Давайте все срочно в баааакс пока еще дешево!! А я как раз завтра солью пачечку
То в четвер 700млн купив, коли на міжбанку було достатньо глядачів ( покупців/продавців). Але в суботу, коли міжбанк "наче" не працював і продавець на "непрацюючому" міжбанку був лише один, Нафтогаз, як і покупець був лише один, НБУ, НБУ купив ще 500млн одною заявкою від Нафтогазу. Питання на 500мільойнів, а навіщо, в суботу, коли не було інших гравців на міжбанку, купувати 500млн, для того, щоб курс зріс, чи щоб упав? Тобто, коли приймають бюджет о другій годині вночі - це ще можна якось зрозуміти. Але коли купують 500млн по фіксованому домовленому курсу на де-факто закритому міжбанку, а навіщо?
freeze написав:Объявлен конкурс на должность Начальника Одесской таможни. Оклад небольшой - 10 990 грн. Но должность считается престижной. Кроме того есть надбавки за стаж, ранг. Среди требований — высшее образование и опыт работы не менее двух лет.
Даже несмотря на текущую 3725 страничную всеобъемлющую информационную поддержку и небывалое напряжение мускул головного мозга лучших телепатов - сие остается загадкой.
тогда какой смысл в этой теме ? если с такой же пользой можно пользоваться моим любымим инструментом для валютных предсказаний http://8-ball.ru/ ? но надо пользвоваться верно инструкция 1) вопрос должен быть простым и предполагать ответ формата да \нет например " будет ли курс больше 25 грн\за доллар до конца января 2020 ?" 2) нельзя задавать один вопрос чаще раза в день 3) таки пункт 2 !!! очень важен нельзя переспрашивать .
Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
ну вот и откупитесь по 22-23, как раз хорошо ! спокойно переждете этот маленький январский загончик .
Libo написав:Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн. Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции. Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций. А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн. Вот в чем надо хранить свой капитал. Плюс еще золото/серебро.
Deutsche Bank он это почти банкрот , так что прогнозисты там еще той супер квалификации
умные движки форумов объединяют сообщения от одного пользователя подряд вместе в одно сообщение , но этот движок так не умеет ...
О золоте ... Для меня спред по золоту это спред между его покупкой и сдачей в ломбард по цене лома, только этот спред в случае реального Черезвычайного положения ( кризиса) можно считать реалистичным. Сколько такой спред на сегодня ? вот на него и ориентируйтесь . Кто у вас в кризис будет покупать ваше золото ? . И под золотом я имею ввиду металлическое золото именно металл, а не что-то то что вы там подумали ... По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 гру, 2019 00:29, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 гру, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Мизантрóп Ну и чем Вам так Авдошкин не понравился....? Нормальный мужик, спортсмен... Генеральный, к тому же. "Спорткомплекс был подготовлен к продаже и выгодно продан новым владельцам". Ну не взяли пацана в придачу новые...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 30 гру, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.