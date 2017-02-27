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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 00:41
centurionus написав:
......
В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.
Это в какой державе?
Прочитал дальше, понял, что имелась ввиду гитлеровская Германия.
Но это, мягко говоря, была несколько другая ситуация.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 30 гру, 2019 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 00:47
yama написав: asti написав:
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 01:29
asti
В случае мирового кризиса мы 30+ увидим.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 01:56
asti написав: yama написав: asti написав:
Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)
бред, если бы было 40 к то все бы ездили. там чистые не 40к
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