RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:41

  centurionus написав:......
В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.

Это в какой державе?

Прочитал дальше, понял, что имелась ввиду гитлеровская Германия.
Но это, мягко говоря, была несколько другая ситуация.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 гру, 2019 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14950
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4300 раз.
Подякували: 3998 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 00:47

  yama написав:
  asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 01:29

asti
В случае мирового кризиса мы 30+ увидим.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 01:56

  asti написав:
  yama написав:
  asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)


бред, если бы было 40 к то все бы ездили. там чистые не 40к
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 22.12.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3277327832793280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16480 2026655
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 16:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1492028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.