asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)
бред, если бы было 40 к то все бы ездили. там чистые не 40к
Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что соглашения по транзиту российского газа через Украину, включая выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением. Об этом сообщают российские СМИ.
"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение. Однако это позволило избежать худшего сценария. Все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы", - сказал он.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
А вот такой вопрос - знает ли кто-то лично, банки влетали/влетают ли при неожиданных таких скачках курса? Или у них это настолько все просчитано и автоматизировано, что они всегда в выигрыше , поднимая параллельно и второй курс, расширяя спред и т.д?
дарий написав:И это Вас совсем не пугает? Это для Либо.
Пока только радует. С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии. В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте. Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля.
21й год будет очень странный, с переделом мировой государственной системы...
razor написав:А вот такой вопрос - знает ли кто-то лично, банки влетали/влетают ли при неожиданных таких скачках курса? Или у них это настолько все просчитано и автоматизировано, что они всегда в выигрыше , поднимая параллельно и второй курс, расширяя спред и т.д?
Кредити під 25-35% річних Банки "влітають", якщо різкий відтік депо. Зараз мало кредитів у валюті, переважно гривня. У валюті переважно юрики.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results