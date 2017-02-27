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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 01:56

  asti написав:
  yama написав:
  asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)


бред, если бы было 40 к то все бы ездили. там чистые не 40к
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 04:24

  75stasstas75 написав:asti
В случае мирового кризиса мы 30+ увидим.


После кризиса в Украине средняя зарплата всегда равна примерно 150 литрам бензина . Т.е. 12000/150 = 80 грн/литр. Доллар будет где-то по 70-75 грн. :)
Востаннє редагувалось andrein в Пон 30 гру, 2019 06:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 05:46

  jump написав:Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... promom.htm

Тю... Разве это денги в свете братской
любви
дружбы?¿? Гастеры больше подвезут.
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 06:20

  swan forever написав:
  jump написав:Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... promom.htm

Тю... Разве это денги в свете братской
любви
дружбы?¿? Гастеры больше подвезут.

Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что соглашения по транзиту российского газа через Украину, включая выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением. Об этом сообщают российские СМИ.

"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение. Однако это позволило избежать худшего сценария. Все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы", - сказал он.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 07:24

Банки

А вот такой вопрос - знает ли кто-то лично, банки влетали/влетают ли при неожиданных таких скачках курса? Или у них это настолько все просчитано и автоматизировано, что они всегда в выигрыше , поднимая параллельно и второй курс, расширяя спред и т.д?
razor
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:28

  Libo написав:
  дарий написав:И это Вас совсем не пугает?
Это для Либо.


Пока только радует. :lol:
С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии. 8)
В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте.
Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля. :?

21й год будет очень странный, с переделом мировой государственной системы... :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:35

Хто ці щасливі і успішні люди, які купують долари по 25-25.5?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:36

  razor написав:А вот такой вопрос - знает ли кто-то лично, банки влетали/влетают ли при неожиданных таких скачках курса? Или у них это настолько все просчитано и автоматизировано, что они всегда в выигрыше , поднимая параллельно и второй курс, расширяя спред и т.д?

Кредити під 25-35% річних ;)
Банки "влітають", якщо різкий відтік депо. Зараз мало кредитів у валюті, переважно гривня. У валюті переважно юрики.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:43

  tobias написав:Хто ці щасливі і успішні люди, які купують долари по 25-25.5?


надіюсь, такою людиною буду я...тільки аби такий курс протримався до середини січня :)
Слава Україні! /читаю усіх/
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