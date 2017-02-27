tobias написав:Хто ці щасливі і успішні люди, які купують долари по 25-25.5?
был курс па23.3, курс всё время падал но пока курс не перестанет падать нельзя покупать активы покупают активы в начале их роста после длительного падения их цены продают активы в начале снижения их цены ничего не делают с активами, пока курс идёт вверх или вниз, так как не известно, когда закончится тренд логика таких людей понятна и правильная ведь долар мог и до 18 опустится и тогда в пролёте были бы те, которые нагребли бакс па23,3
ще треба додати про логіку людей, що купують долар по 25 ( надіюсь, що таким виявлюсь і я) - перебування в гривні весь час коли вона міцнішала з 28 до 23.3 принесло мені більший дохід, порівняно з варіантом від якого я відмовився - придбати долари за 28 і маринувати їх за копійчані відсотки.
п.с. середній курс придбання долара у мене буде 25.00 + відсотки отримані на гривневі вклади
asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)
бред, если бы было 40 к то все бы ездили. там чистые не 40к[/quote] Там затрати від 50 до 70 відсотків. Дуже часто - проідання авто... Піраміда)))
tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?
при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00
п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )
Українці найрозумніша нація в світі! - Проте є "правила", по котрим змушенні грати і ми! - МВФ до кінця 2020 року прогнозує курс 27,72 грн / дол., Дві тисячі двадцять одна-го - 28,70 грн / дол., 2022 - 29,67 грн / дол - Якось так!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock: