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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3279328032813282>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:13

  Yuri_61 написав:
  tobias написав:Хто ці щасливі і успішні люди, які купують долари по 25-25.5?


был курс па23.3, курс всё время падал
но пока курс не перестанет падать нельзя покупать активы
покупают активы в начале их роста после длительного падения их цены
продают активы в начале снижения их цены
ничего не делают с активами, пока курс идёт вверх или вниз, так как не известно, когда закончится тренд
логика таких людей понятна и правильная
ведь долар мог и до 18 опустится
и тогда в пролёте были бы те, которые нагребли бакс па23,3


ще треба додати про логіку людей, що купують долар по 25 ( надіюсь, що таким виявлюсь і я) - перебування в гривні весь час коли вона міцнішала з 28 до 23.3 принесло мені більший дохід, порівняно з варіантом від якого я відмовився - придбати долари за 28 і маринувати їх за копійчані відсотки.

п.с. середній курс придбання долара у мене буде 25.00 + відсотки отримані на гривневі вклади
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:23

Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:34

  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?


при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00

п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:50

  edvardd написав:21й год будет очень странный, с переделом мировой государственной системы... :shock:

А евро-то как? Уйдет, наконец, ниже паритета?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:53

  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?

Тренд продолжительностью 10 месяцев - лишь эпизод тренда продолжительностью 23 года.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернигов, прием 25.10
ололо
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:10

  juristkostya написав:
  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?

Тренд продолжительностью 10 месяцев - лишь эпизод тренда продолжительностью 23 года.

Только лишь напомню, что все тренды, даже самые продолжительные, рано или поздно заканчиваются. И если даже совсем не говорить о развороте, то можно предположить флет.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:13

  asti написав:
  yama написав:
  asti написав:Ну, я думаю. в Киеве таксисты по сорок штук в месяц поднимают, а тут болсой насяйника и 17... Несерьёзно!
ну если ходят по маленькому в бутылку в салоне авто и живут в авто по 12+ часов в день 30 дней в мес
Не знаю, куда они ходят по маленькому и сколько часов работают но у меня знакомый работает на Убере в Киеве, говорит, касса полторы-две тысячи в день, а бывает и больше. Работает обычно пол суток с 11 утра до полуночи, в пятницу и субботу до 4 утра, в воскресенье обычно выходной. Ему хватает//)


бред, если бы было 40 к то все бы ездили. там чистые не 40к[/quote]
Там затрати від 50 до 70 відсотків.
Дуже часто - проідання авто... Піраміда)))
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на Миняйле объём продажи превысил покупку
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:19

  Pupsik написав:
  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?


при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00

п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )


Українці найрозумніша нація в світі! - Проте є "правила", по котрим змушенні грати і ми! - МВФ до кінця 2020 року прогнозує курс 27,72 грн / дол., Дві тисячі двадцять одна-го - 28,70 грн / дол., 2022 - 29,67 грн / дол - Якось так! :mrgreen:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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