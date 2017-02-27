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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 10:21
Kvartal-34 написав:
на Миняйле объём продажи превысил покупку
пора кеды одевать тому кто в баксе
Востаннє редагувалось Kvartal-34
в Пон 30 гру, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:22
w_bufett написав: Pupsik написав: tobias написав:
Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?
при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00
п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )
Українці найрозумніша нація в світі! - Проте є "правила", по котрим змушенні грати і ми! - МВФ до кінця 2020 року прогнозує курс 27,72 грн / дол., Дві тисячі двадцять одна-го - 28,70 грн / дол., 2022 - 29,67 грн / дол - Якось так!
Ви хочете сказати, що на заборі (в законі про бюджет) може бути записано одне (те, що вимагають) а в реальному житті інше...наприклад 23.00?...є над чим задуматись...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:25
дарий написав: yama написав:
По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
Не туда и не тогда сдавали, мабуть.
ну а куда кольца сдавать ? как не в ломбард , можно конечно годами продавать по обявлениях типо olx.ua ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:25
vovan_prm написав: juristkostya написав: tobias написав:
Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?
Тренд продолжительностью 10 месяцев - лишь эпизод тренда продолжительностью 23 года.
Только лишь напомню, что все тренды, даже самые продолжительные, рано или поздно заканчиваются. И если даже совсем не говорить о развороте, то можно предположить флет.
Предположить разные варианты я и сам могу
проблема в их вероятности
)))?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:27
Pupsik написав:
Ви хочете сказати, що на заборі (в законі про бюджет) може бути записано одне (те, що вимагають) а в реальному житті інше...наприклад 23.00?...є над чим задуматись...
Хіба колись було інакше? Я не пам'ятаю жодного року коли середньорічний
курс, закладений в бюджеті збігся з реальним середнім
курсом по року. В найкращому випадку його пядганяли в останньому тижні грудня.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:28
andrein написав: 75stasstas75 написав:asti
В случае мирового кризиса мы 30+ увидим.
После кризиса в Украине средняя зарплата всегда равна примерно 150 литрам бензина . Т.е. 12000/150 = 80 грн/литр. Доллар будет где-то по 70-75 грн.
сколько своих месячных зарплат ( доходов или трат) вы уже накопили ( отложили) в долларах что так оптимистично об этом заявляете ? на два три года кризиса накопленных долларов хватит?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:29
edvardd написав: Libo написав: дарий написав:
И это Вас совсем не пугает?
Это для Либо.
Пока только радует.
С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии.
В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте.
Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля.
21й год будет очень странный, с переделом мировой государственной системы...
да ну нафиг это кто с США будет бодаться ? Китай ? даже не смешно
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:30
Pupsik написав: tobias написав:
Хто ці щасливі і успішні люди, які купують долари по 25-25.5?
надіюсь, такою людиною буду я...тільки аби такий курс протримався до середини січня
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:32
w_bufett написав: Pupsik написав: tobias написав:
Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?
при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00
п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )
Українці найрозумніша нація в світі! - Проте є "правила", по котрим змушенні грати і ми! - МВФ до кінця 2020 року прогнозує курс 27,72 грн / дол., Дві тисячі двадцять одна-го - 28,70 грн / дол., 2022 - 29,67 грн / дол - Якось так!
Курс, вверх! Раз-два!!
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escobar
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Додано: Пон 30 гру, 2019 10:35
escobar написав:
Курс, вверх! Раз-два!!
смотря кто скомандует
Если Беня как на днях то легко . Но есть и другеи версии встречи
Коломойский обсуждал с Богданом откат за выплату Коболевым денег «Укрнафте»
Зафиксированная «Схемами» встреча Игоря Коломойского с Главой Офиса Президента Андреем Богданом сразу после встречи с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым могла быть связана с обсуждением отката со стороны олигарха за решение вопроса выплаты 17,3 млрд грн от «Нафтогаза» за «Укрнафту».
Ещё летом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил заложить в финансовый план деньги для компенсации компании «Укрнафта» 17,3 млрд грн за спорные 2 млрд кубометров газа. 2 декабря СНБОУ поручил Кабинету министров утвердить финансовый план «Нафтогаза» на 2019 -й и 2020-й годы. Если в этом финансовом плане не будут заложены 17,3 млрд грн, то Коломойский их не получит. Для того, чтобы план был утверждён в том виде, в котором он выгоден Коломойскому, нужно согласие всех сторон: «Нафтогаза», Кабмина и Офиса президента.
Характерно, что на встрече в Ikigai журналистами «Схем» был зафиксирован Михаил Киперман, который у Коломойского отвечает за «Укрнафту». А так же связующее звено между Коломойским и «кварталовцами» Тимур Миндич — партнёр Шефиров и знакомый Ивана Баканова.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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