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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328032813282328332843285>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:21

  Kvartal-34 написав:на Миняйле объём продажи превысил покупку

пора кеды одевать тому кто в баксе
Востаннє редагувалось Kvartal-34 в Пон 30 гру, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:22

  w_bufett написав:
  Pupsik написав:
  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?


при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00

п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )


Українці найрозумніша нація в світі! - Проте є "правила", по котрим змушенні грати і ми! - МВФ до кінця 2020 року прогнозує курс 27,72 грн / дол., Дві тисячі двадцять одна-го - 28,70 грн / дол., 2022 - 29,67 грн / дол - Якось так! :mrgreen:


Ви хочете сказати, що на заборі (в законі про бюджет) може бути записано одне (те, що вимагають) а в реальному житті інше...наприклад 23.00?...є над чим задуматись...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:25

  дарий написав:
  yama написав:По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует


Не туда и не тогда сдавали, мабуть. :lol:

ну а куда кольца сдавать ? как не в ломбард , можно конечно годами продавать по обявлениях типо olx.ua ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:25

  vovan_prm написав:
  juristkostya написав:
  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?

Тренд продолжительностью 10 месяцев - лишь эпизод тренда продолжительностью 23 года.

Только лишь напомню, что все тренды, даже самые продолжительные, рано или поздно заканчиваются. И если даже совсем не говорить о развороте, то можно предположить флет.

Предположить разные варианты я и сам могу :-) проблема в их вероятности :-))))?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:27

  Pupsik написав:Ви хочете сказати, що на заборі (в законі про бюджет) може бути записано одне (те, що вимагають) а в реальному житті інше...наприклад 23.00?...є над чим задуматись...

Хіба колись було інакше? Я не пам'ятаю жодного року коли середньорічний курс, закладений в бюджеті збігся з реальним середнім курсом по року. В найкращому випадку його пядганяли в останньому тижні грудня.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:28

  andrein написав:
  75stasstas75 написав:asti
В случае мирового кризиса мы 30+ увидим.


После кризиса в Украине средняя зарплата всегда равна примерно 150 литрам бензина . Т.е. 12000/150 = 80 грн/литр. Доллар будет где-то по 70-75 грн. :)

сколько своих месячных зарплат ( доходов или трат) вы уже накопили ( отложили) в долларах что так оптимистично об этом заявляете ? на два три года кризиса накопленных долларов хватит?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:29

  edvardd написав:
  Libo написав:
  дарий написав:И это Вас совсем не пугает?
Это для Либо.


Пока только радует. :lol:
С исчезновением бумажных денег такие вечные ценности как недвижимость, земля, золото и серебряные ложки не обесценятся, а получат новую стоимость в новом всеобщем эквиваленте. Тоже будет и с акциями. Акции не бумага, а доля собственности в предприятии. 8)
В следующем году еще всё спокойно, но вот дальше выходите из бумаги. Купите на неё, пока она не пропала, что-то нужное или просто пропейте.
Расспросите ваших дедушек и бабушек, ваших пап и мам, как умирают бумажные деньги на примере совдеповского рубля. :?

21й год будет очень странный, с переделом мировой государственной системы... :shock:

да ну нафиг это кто с США будет бодаться ? Китай ? даже не смешно
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:30

  Pupsik написав:
  tobias написав:Хто ці щасливі і успішні люди, які купують долари по 25-25.5?


надіюсь, такою людиною буду я...тільки аби такий курс протримався до середини січня :)

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:32

  w_bufett написав:
  Pupsik написав:
  tobias написав:Ви ж розумієте тренд на найближчий рік-три з 23-25 на 21, 19,18?


при 28.00, тренд був на 30.00, 32.00

п.с. та і не лохі ж у нас бюджет ліплять...що при тренді на 19,18 прописують там 27 )


Українці найрозумніша нація в світі! - Проте є "правила", по котрим змушенні грати і ми! - МВФ до кінця 2020 року прогнозує курс 27,72 грн / дол., Дві тисячі двадцять одна-го - 28,70 грн / дол., 2022 - 29,67 грн / дол - Якось так! :mrgreen:

Курс, вверх! Раз-два!!
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:35

  escobar написав:Курс, вверх! Раз-два!!

смотря кто скомандует :mrgreen: Если Беня как на днях то легко . Но есть и другеи версии встречи
Коломойский обсуждал с Богданом откат за выплату Коболевым денег «Укрнафте»

Зафиксированная «Схемами» встреча Игоря Коломойского с Главой Офиса Президента Андреем Богданом сразу после встречи с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым могла быть связана с обсуждением отката со стороны олигарха за решение вопроса выплаты 17,3 млрд грн от «Нафтогаза» за «Укрнафту».

Ещё летом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил заложить в финансовый план деньги для компенсации компании «Укрнафта» 17,3 млрд грн за спорные 2 млрд кубометров газа. 2 декабря СНБОУ поручил Кабинету министров утвердить финансовый план «Нафтогаза» на 2019 -й и 2020-й годы. Если в этом финансовом плане не будут заложены 17,3 млрд грн, то Коломойский их не получит. Для того, чтобы план был утверждён в том виде, в котором он выгоден Коломойскому, нужно согласие всех сторон: «Нафтогаза», Кабмина и Офиса президента.

Характерно, что на встрече в Ikigai журналистами «Схем» был зафиксирован Михаил Киперман, который у Коломойского отвечает за «Укрнафту». А так же связующее звено между Коломойским и «кварталовцами» Тимур Миндич — партнёр Шефиров и знакомый Ивана Баканова.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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