Додано: Пон 30 гру, 2019 10:51

Війна чи бізнес? В Україні почали збирати російські автомобіліСхоже, для російського автомобільного бізнесу в Україні війна скінчилася. Найбільший виробник автомобілів країни-агресора – «АвтоВАЗ» – почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки та запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, у Запоріжжі розпочато виробництво автівок під брендом Lada.Цю інформацію «Главкому» підтвердили декілька дилерів російської марки в Україні. За їхніми словами, «лади» збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі, який належить корпорації «Укравто» Тарієла Васадзе.«Главком» звернувся до компанії з проханням прокоментувати інформацію про виробництво російських авто на українському підприємстві. В офісі «Укравто» не стали спростовувати цей факт. З відповіді компанії стає зрозуміло лише те, що на даному етапі тривають перемовини про відновлення виробництва на ЗАЗі. Тому представники заводу уникають якихось конкретних заяв.«Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей не вдалось. Зараз вирішуються робочі питання, проводиться тестування технологічних можливостей виробництва ЗАЗу, аудит якості. Після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту можна буде говорити о певних деталях», - така була відповідь прес-служби корпорації.Те що, зараз виробництво знаходиться в тестовому режимі, підтвердив й один з дилерів «Лади», з яким вдалося поспілкуватися «Главкому». За його словами, до салонів вже завезли «пробну» партію Lada Largus (бюджетний універсал, збудований на базі Renault Logan), зібрану в Запоріжжі. В автосалоні переконані, що й далі будуть отримувати «Лади» вітчизняного виробництва.Після початку російської агресії Lada майже зникла з вітчизняного ринку. І якщо у 2011 році більш ніж 10% українців, купуючи нове авто, обирали моделі «АвтоВАЗу», то вже у 2015-му, за підрахунками «Главкома», частка цього виробника скоротилася майже до 2%.Також росіяни втратили в Україні двох великих партнерів. Один з них – корпорація «Богдан», яка належить скандально відомому партнерові Петра Порошенка Олегу Гладковському (у минулому Свінарчук). За часів президентства Порошенка він займав крісло першого заступника секретаря Ради національної безпеки України.До війни «Богдан» не тільки продавав, але й збирав автомобілі Lada. Більш того, корпорація Гладковського налагодила виробництво з російських компонентів моделей під власним брендом. Наприклад, в Черкасах з 2009 по 2014 роки випускали «пиріжок» Bogdan 2310, який було збудовано на базі Lada 2110.Друга втрата для «АвтоВАЗу» - група компаній «АІС», яку ЗМІ пов’язують з Дмитром Святашем. До Революції гідності харківський бізнесмен встиг попрацювати у парламенті під дахом «Партії регіонів», а вже після другого «Майдану» був у складі фракції «Відродження».