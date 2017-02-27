Реакції бродіння економіки https://tyzhden.ua/Economics/239043 Аграрії щодуху намагаються продати вирощене. Це створює більшу пропозицію валюти, ніж зазвичай. Імпортери мають намір до останнього працювати на старих запасах, щоб не переплачувати за нові ввезені товари. Це зменшує попит на валюту порівняно зі звичайним. Дії і тих, і тих не можуть тривати вічно, бо запаси рано чи пізно закінчаться. Але в таких тимчасових обставинах утворюється чорна діра — штучний, але значний надлишок валюти, що постійно тягне курс долара вниз і призводить до низки масштабних негативних побічних наслідків. Коли ця діра зникне, дії аграріїв та імпортерів зміняться на протилежні. Перші почнуть притримувати зерно в очікуванні дорожчого долара, другі активніше імпортувати. Баланс попиту та пропозиції на валютному ринку буде іншим. От тільки коли це станеться? Таке відчуття, що достатньо невеличкому метелику сісти на шальки терезів — і рівновага зміниться надовго. Схоже, не тільки аграрії та імпортери намагаються використати зміцнення нацвалюти на власну користь. Це саме можна сказати й про простих українців останніми роками після певного подорожчання гривні в першому півріччі вони збільшували купівлю доларів, щоб зіграти на підвищенні курсу, що й відбувалося ближче до осені. Нині така поведінка не спостерігається. Не можна сказати, що в українців немає грошей на придбання валюти, у якій вони звикли заощаджувати, адже зарплати сьогодні на рекордному рівні. Отже, причина в іншому. Мабуть, наші громадяни чекають на дешевший долар, щоб вигідніше його купити. А це фактор відкладеного попиту на валютному ринку. Він ще нагадає про себе у відповідний момент.
Війна чи бізнес? В Україні почали збирати російські автомобілі
Схоже, для російського автомобільного бізнесу в Україні війна скінчилася. Найбільший виробник автомобілів країни-агресора – «АвтоВАЗ» – почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки та запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, у Запоріжжі розпочато виробництво автівок під брендом Lada.
Цю інформацію «Главкому» підтвердили декілька дилерів російської марки в Україні. За їхніми словами, «лади» збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі, який належить корпорації «Укравто» Тарієла Васадзе.
«Главком» звернувся до компанії з проханням прокоментувати інформацію про виробництво російських авто на українському підприємстві. В офісі «Укравто» не стали спростовувати цей факт. З відповіді компанії стає зрозуміло лише те, що на даному етапі тривають перемовини про відновлення виробництва на ЗАЗі. Тому представники заводу уникають якихось конкретних заяв.
«Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей не вдалось. Зараз вирішуються робочі питання, проводиться тестування технологічних можливостей виробництва ЗАЗу, аудит якості. Після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту можна буде говорити о певних деталях», - така була відповідь прес-служби корпорації.
Те що, зараз виробництво знаходиться в тестовому режимі, підтвердив й один з дилерів «Лади», з яким вдалося поспілкуватися «Главкому». За його словами, до салонів вже завезли «пробну» партію Lada Largus (бюджетний універсал, збудований на базі Renault Logan), зібрану в Запоріжжі. В автосалоні переконані, що й далі будуть отримувати «Лади» вітчизняного виробництва.
Після початку російської агресії Lada майже зникла з вітчизняного ринку. І якщо у 2011 році більш ніж 10% українців, купуючи нове авто, обирали моделі «АвтоВАЗу», то вже у 2015-му, за підрахунками «Главкома», частка цього виробника скоротилася майже до 2%.
Також росіяни втратили в Україні двох великих партнерів. Один з них – корпорація «Богдан», яка належить скандально відомому партнерові Петра Порошенка Олегу Гладковському (у минулому Свінарчук). За часів президентства Порошенка він займав крісло першого заступника секретаря Ради національної безпеки України.
До війни «Богдан» не тільки продавав, але й збирав автомобілі Lada. Більш того, корпорація Гладковського налагодила виробництво з російських компонентів моделей під власним брендом. Наприклад, в Черкасах з 2009 по 2014 роки випускали «пиріжок» Bogdan 2310, який було збудовано на базі Lada 2110.
Друга втрата для «АвтоВАЗу» - група компаній «АІС», яку ЗМІ пов’язують з Дмитром Святашем. До Революції гідності харківський бізнесмен встиг попрацювати у парламенті під дахом «Партії регіонів», а вже після другого «Майдану» був у складі фракції «Відродження». https://glavcom.ua/publications/viyna-s ... 49959.html
yama написав: Кто у вас в кризис будет покупать ваше золото ? . По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
А ты что на случай кризиса готовишь, что продавать будешь? Что у тебя кризисный пипл грести будет? Подскажи нам, плиз? Все прошлые кризисы мы выруливали за счет твердой и стабильной иностранной валюты. Они были лучшим антикризисным средством. В этом сомнений нет. Но! Представим ситуацию, когда финансовый кризис и доллар, евро, франк - всьо! Достаточно посмотреть на исторический опыт товарно-денежного обращения в условиях отсутствия надежной валюты. Например, 2-я мировая война. СССР. Яркий пример - блокадный Ленинград. Краюха хлеба - золотое кольцо. Свои портки не предлагать. Или откуп евреев из нацистских концлагерей. Немцы с них брали только брюликами. Смотрите Список Шиндлера. Держатели вечных ценностей успешно выжили. Цена пох.
yama написав: Кто у вас в кризис будет покупать ваше золото ? . По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
А ты что на случай кризиса готовишь, что продавать будешь? Что у тебя кризисный пипл грести будет? Подскажи нам, плиз? Все прошлые кризисы мы выруливали за счет твердой и стабильной иностранной валюты. Они были лучшим антикризисным средством. В этом сомнений нет. Но! Представим ситуацию, когда финансовый кризис и доллар, евро, франк - всьо! Достаточно посмотреть на исторический опыт товарно-денежного обращения в условиях отсутствия надежной валюты. Например, 2-я мировая война. СССР. Яркий пример - блокадный Ленинград. Краюха хлеба - золотое кольцо. Свои портки не предлагать. Или откуп евреев из нацистских концлагерей. Немцы с них брали только брюликами. Смотрите Список Шиндлера. Держатели вечных ценностей успешно выжили. Цена пох.
а какой смысл в том, что ты выжил и остался с голой ж***?
yama написав: Кто у вас в кризис будет покупать ваше золото ? . По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
А ты что на случай кризиса готовишь, что продавать будешь? Что у тебя кризисный пипл грести будет? Подскажи нам, плиз? Все прошлые кризисы мы выруливали за счет твердой и стабильной иностранной валюты. Они были лучшим антикризисным средством. В этом сомнений нет. Но! Представим ситуацию, когда финансовый кризис и доллар, евро, франк - всьо! Достаточно посмотреть на исторический опыт товарно-денежного обращения в условиях отсутствия надежной валюты. Например, 2-я мировая война. СССР. Яркий пример - блокадный Ленинград. Краюха хлеба - золотое кольцо. Свои портки не предлагать. Или откуп евреев из нацистских концлагерей. Немцы с них брали только брюликами. Смотрите Список Шиндлера. Держатели вечных ценностей успешно выжили. Цена пох.
Представим ситуацию, когда финансовый кризис и доллар, евро, франк - всьо!
Т.е. наступит коммунизм. Денег не будет. Будем рассчитываться серебряными ложками и медными тазиками.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 30 гру, 2019 11:26, всього редагувалось 3 разів.