фух...- добре, що у мене не було доступу до коштів, а то б накупив би по 25.00 )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:22
фух...- добре, що у мене не було доступу до коштів, а то б накупив би по 25.00 )
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
чт за вопли: "полетели в низ."?
праздник же , до 10-го числа. Время неопределенности .
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:26
Для выкупа из плена всякие Донбабве и ИГИЛ сейчас без проблем баксики принимают
Во время ВОВ2 баксик еще так не прижились, вот и брали брюликами.
А сейчас с 50% маржой у вас их никакой Игиловец не приймет, а деньги будет считать/назначать выкуп за вашу голову именно в $$$
А скоро, возможно, вообще будут в биткоинах считать...
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:31
да, где-то так плюс/минус
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:37
ЗЫ
Некоторые считают, что сценарий отмены бумажных денег нереален.
Отвечаю: элементарно.
Государство с резервной валютой, разошедшейся по всему миру - банкрот по долгам. Не может выполнить обязательства. Объявляет, что оно временно на 100 лет отказывается выполнять свои обязательства по наличным на руках и на счетах у иностранцев. Для своих граждан производится обмен средств на их банковских счетах на новую денежную единицу. Купюры в 100 старых пиастров отменяются и не меняются на новые деньги. Обмен наличных на новые деньги для своих граждан ограничен тыщей старых пиастров. Всем иностранцам предлагается обращаться за новыми деньгами через 100 лет. Напоминаем, старые купюры номиналом в 100 пиастров обмену на новые не подлежат и аннулируются! Мы вас не просили их приобретать, вывозить за рубеж и подрывать финансовую безопасность нашей страны. Наши новые деньги можно приобрести путем их обмена на товар. Обмен новых денег на золото и серебро производится без предварительной записи и вне очереди.
Замечания по сценарию будут? Вопросы?
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:38
Курсы зимой 2018-2019
26 декабря - минимум
29 декабря и 10 января - максимумы
В 2017-2018 году максимум был 22 января.
В 2016-2017 году максимум был 14 января
Живите своим умом!
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:39
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:40
prodigy
покатились пока
дали буде...
Востаннє редагувалось чик в Пон 30 гру, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:41
Внимательно читай. Представь, баксика не стало. Дядя Сэм отменил старый баксик и отказался тебе его менять на новый баксик, который ввел только для своих граждан.
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