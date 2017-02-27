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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3282328332843285>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 476
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
53
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:22

  Captain Obvious написав:Полетели камнем вниз.
«А я кричал - сливайтесь, глупцы! (с)


фух...- добре, що у мене не було доступу до коштів, а то б накупив би по 25.00 )
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чт за вопли: "полетели в низ."?
праздник же , до 10-го числа. Время неопределенности .
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:26

  Libo написав:

Все прошлые кризисы мы выруливали за счет твердой и стабильной иностранной валюты. Они были лучшим антикризисным средством. В этом сомнений нет.
Но! Представим ситуацию, когда финансовый кризис и доллар, евро, франк - всьо! Достаточно посмотреть на исторический опыт товарно-денежного обращения в условиях отсутствия надежной валюты. Например, 2-я мировая война. СССР. Яркий пример - блокадный Ленинград. Краюха хлеба - золотое кольцо. Свои портки не предлагать. Или откуп евреев из нацистских концлагерей. Немцы с них брали только брюликами. Смотрите Список Шиндлера. Держатели вечных ценностей успешно выжили. Цена пох. :?


Для выкупа из плена всякие Донбабве и ИГИЛ сейчас без проблем баксики принимают :wink:

Во время ВОВ2 баксик еще так не прижились, вот и брали брюликами.
А сейчас с 50% маржой у вас их никакой Игиловец не приймет, а деньги будет считать/назначать выкуп за вашу голову именно в $$$ 8)

А скоро, возможно, вообще будут в биткоинах считать...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:31

  чик написав:у нас откат, уже есть продажа 24.55
вже 24.40...


да, где-то так плюс/минус

https://www.youtube.com/watch?v=PMlcd-8WJoU
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:37

ЗЫ

Некоторые считают, что сценарий отмены бумажных денег нереален.
Отвечаю: элементарно.
Государство с резервной валютой, разошедшейся по всему миру - банкрот по долгам. Не может выполнить обязательства. Объявляет, что оно временно на 100 лет отказывается выполнять свои обязательства по наличным на руках и на счетах у иностранцев. Для своих граждан производится обмен средств на их банковских счетах на новую денежную единицу. Купюры в 100 старых пиастров отменяются и не меняются на новые деньги. Обмен наличных на новые деньги для своих граждан ограничен тыщей старых пиастров. Всем иностранцам предлагается обращаться за новыми деньгами через 100 лет. Напоминаем, старые купюры номиналом в 100 пиастров обмену на новые не подлежат и аннулируются! Мы вас не просили их приобретать, вывозить за рубеж и подрывать финансовую безопасность нашей страны. Наши новые деньги можно приобрести путем их обмена на товар. Обмен новых денег на золото и серебро производится без предварительной записи и вне очереди. 8)
Замечания по сценарию будут? Вопросы? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:38

Курсы зимой 2018-2019

26 декабря - минимум

29 декабря и 10 января - максимумы

Зображення

В 2017-2018 году максимум был 22 января.
В 2016-2017 году максимум был 14 января
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:39

  чик написав:у нас откат, уже есть продажа 24.55
вже 24.40...

Добрый день.
Можете уточнить у вас - это какой регион?
swodnix
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:40

prodigy
покатились пока
11:38 24,30 10 000 $
Центр/ Большая Арнаутская 69

11:40 24,25 10 000 $

дали буде...
Востаннє редагувалось чик в Пон 30 гру, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:41

  vladus17 написав:
Для выкупа из плена всякие Донбабве и ИГИЛ сейчас без проблем баксики принимают :wink:

Во время ВОВ2 баксик еще так не прижились, вот и брали брюликами.
А сейчас с 50% маржой у вас их никакой Игиловец не приймет, а деньги будет считать/назначать выкуп за вашу голову именно в $$$ 8)

А скоро, возможно, вообще будут в биткоинах считать...


Внимательно читай. Представь, баксика не стало. Дядя Сэм отменил старый баксик и отказался тебе его менять на новый баксик, который ввел только для своих граждан.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:42

swodnix
одесса...
а шо делать?
чик
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