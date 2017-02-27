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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:45
zzzzzz написав:
Ну и напоследок про задержку с компенсацией ПДВ как излюбленном трюке Минфина я уже подробно расписал в предыдущем посте.
Можливо, просто стало менше ПДВ до відшкодування- обороти впали?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:46
Libo написав:
ЗЫ
Некоторые считают, что сценарий отмены бумажных денег нереален.
Отвечаю: элементарно.
Государство с резервной валютой, разошедшейся по всему миру - банкрот по долгам. Не может выполнить обязательства. Объявляет, что оно временно на 100 лет отказывается выполнять свои обязательства по наличным на руках и на счетах у иностранцев. Для своих граждан производится обмен средств на их банковских счетах на новую денежную единицу. Купюры в 100 старых пиастров отменяются и не меняются на новые деньги. Обмен наличных на новые деньги для своих граждан ограничен тыщей старых пиастров. Всем иностранцам предлагается обращаться за новыми деньгами через 100 лет. Напоминаем, старые купюры номиналом в 100 пиастров обмену на новые не подлежат и аннулируются! Мы вас не просили их приобретать, вывозить за рубеж и подрывать финансовую безопасность нашей страны. Наши новые деньги можно приобрести путем их обмена на товар. Обмен новых денег на золото и серебро производится без предварительной записи и вне очереди.
Замечания по сценарию будут? Вопросы?
Какая вероятность данного события? - Такой и должен быть процент драгоценных металлов в вашем протфолио.
Например если вы считаете что это произойдет с вероятностью в 2% - соответственно покупайте сер-ложек на 2% от своего портфолио.
hxbbgaf, например, имеет 100% своего портфолио в серебре , так как он убежден что кризис неминуем и счет идет уже на дни!
И так уже больше 10лет...
Востаннє редагувалось vladus17
в Пон 30 гру, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:53
vladus17 написав:
Какая вероятность данного события? - Такой и должен быть процент драгоценных в вашем протфолио. Например если вы считаете что это произойдет с вероятностью в 2% - соответственно покупайте ложек на 2% от своего портфолио.
Хбебегав, например, имеет 100% в серебре , так как уже больше 10 лет считает что данный сценарий произойдет с 100%й вероятностью и счет уже идет на дни
Диверсифай портфолио.
В портфолио должно быть всё.
Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают.
А бумажные деньги всегда только дешевеют.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:54
чик написав:
11:38 24,30 10 000 $
Центр/ Большая Арнаутская 69
11:40 24,25 10 000 $
дали буде...
Самая толковая обменка в центре Одессы, имхо, культурно, две кассы, маржа всегда маленькая, курсы оперативны, плюс всякие злотые, фунты, леи и тд всегда без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:55
Libo написав:
Диверсифай портфолио.
В портфолио должно быть всё.
Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают.
А бумажные деньги всегда только дешевеют.
Какая была инфляция доллара США за последний год?
А на сколько подорожали ваше золото и серебро?
То то и оно, его нужно сейчас продавать, а не покупать.
Не ведите людей в заблуждение и себя тоже!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:58
В стране реально очень много валюты. Поэтому неудивительно, что валютных спекулянтов хватило на 2 дня. Никому особо доллары уже не нужны(я не в счет, у меня к ним слабость еще с 90-х) Я их всегда покупаю, как фанатичный доллароматрасник. Так что надеюсь зеленый еще немного упадет и я его заарканю па24.!
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