Некоторые считают, что сценарий отмены бумажных денег нереален. Отвечаю: элементарно. Государство с резервной валютой, разошедшейся по всему миру - банкрот по долгам. Не может выполнить обязательства. Объявляет, что оно временно на 100 лет отказывается выполнять свои обязательства по наличным на руках и на счетах у иностранцев. Для своих граждан производится обмен средств на их банковских счетах на новую денежную единицу. Купюры в 100 старых пиастров отменяются и не меняются на новые деньги. Обмен наличных на новые деньги для своих граждан ограничен тыщей старых пиастров. Всем иностранцам предлагается обращаться за новыми деньгами через 100 лет. Напоминаем, старые купюры номиналом в 100 пиастров обмену на новые не подлежат и аннулируются! Мы вас не просили их приобретать, вывозить за рубеж и подрывать финансовую безопасность нашей страны. Наши новые деньги можно приобрести путем их обмена на товар. Обмен новых денег на золото и серебро производится без предварительной записи и вне очереди. Замечания по сценарию будут? Вопросы?
Какая вероятность данного события? - Такой и должен быть процент драгоценных металлов в вашем протфолио. Например если вы считаете что это произойдет с вероятностью в 2% - соответственно покупайте сер-ложек на 2% от своего портфолио. hxbbgaf, например, имеет 100% своего портфолио в серебре , так как он убежден что кризис неминуем и счет идет уже на дни! И так уже больше 10лет...
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 30 гру, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
vladus17 написав:Какая вероятность данного события? - Такой и должен быть процент драгоценных в вашем протфолио. Например если вы считаете что это произойдет с вероятностью в 2% - соответственно покупайте ложек на 2% от своего портфолио. Хбебегав, например, имеет 100% в серебре , так как уже больше 10 лет считает что данный сценарий произойдет с 100%й вероятностью и счет уже идет на дни
Диверсифай портфолио. В портфолио должно быть всё. Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают. А бумажные деньги всегда только дешевеют.
Libo написав:Диверсифай портфолио. В портфолио должно быть всё. Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают. А бумажные деньги всегда только дешевеют.
Какая была инфляция доллара США за последний год? А на сколько подорожали ваше золото и серебро? То то и оно, его нужно сейчас продавать, а не покупать. Не ведите людей в заблуждение и себя тоже!
Еще одна волна вверх,как минимум , должна быть. А дальше - спуск в долины. Возможно, не такие теплые , как были в декабре. Но схема по сливу бакса в январе и гривнедепо до лета должна сработать. Если не будет форсмажора
В стране реально очень много валюты. Поэтому неудивительно, что валютных спекулянтов хватило на 2 дня. Никому особо доллары уже не нужны(я не в счет, у меня к ним слабость еще с 90-х) Я их всегда покупаю, как фанатичный доллароматрасник. Так что надеюсь зеленый еще немного упадет и я его заарканю па24.!
Pupsik написав:вибачте, просто емоції зашкалюють...- по вуха в гривні...доступ до коштів отримаю тільки в середині січня (((
ну вот и откупитесь по 22-23, как
а я вот не успел слиться , пока проснулся к полудню пока ванну принял
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа