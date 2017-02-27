Некоторые считают, что сценарий отмены бумажных денег нереален. Отвечаю: элементарно. Государство с резервной валютой, разошедшейся по всему миру - банкрот по долгам. Не может выполнить обязательства. Объявляет, что оно временно на 100 лет отказывается выполнять свои обязательства по наличным на руках и на счетах у иностранцев. Для своих граждан производится обмен средств на их банковских счетах на новую денежную единицу. Купюры в 100 старых пиастров отменяются и не меняются на новые деньги. Обмен наличных на новые деньги для своих граждан ограничен тыщей старых пиастров. Всем иностранцам предлагается обращаться за новыми деньгами через 100 лет. Напоминаем, старые купюры номиналом в 100 пиастров обмену на новые не подлежат и аннулируются! Мы вас не просили их приобретать, вывозить за рубеж и подрывать финансовую безопасность нашей страны. Наши новые деньги можно приобрести путем их обмена на товар. Обмен новых денег на золото и серебро производится без предварительной записи и вне очереди. Замечания по сценарию будут? Вопросы?
сколько у нас еще времени на покупку слитков и где в Украине можно напрямую конвертировать доллари в слитки ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Libo написав:Диверсифай портфолио. В портфолио должно быть всё. Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают. А бумажные деньги всегда только дешевеют.
Какая была инфляция доллара США за последний год? А на сколько подорожали ваше золото и серебро? То то и оно, его нужно сейчас продавать, а не покупать. Не ведите людей в заблуждение и себя тоже!
Каждая унция моего золота подорожала за этот год на $300. Динамика на следующий год аналогичная. Серебро дает пока копеешный рост, но более перспективно в будущем. Инфляция в США официально в пару процентов. Но на самом деле значительно выше. По некоторым видам товаров за 5 лет цены выросли на 100%. Всё как везде. Людей в заблуждение не ввожу, а рассказываю простым людям правду и их просвещаю. У меня тут такая просветительская миссия. Продолжаю дело Иисуса и апостолов.
сначала затарили одних, сча изымут излишки у других, а в январе вполне можем снова вверх сходить. на поскоте за 2дня успел только чуток слить па 24.2 и 24.5 думал сёдня-завтра продолжить, а тут облом...
Востаннє редагувалось чик в Пон 30 гру, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
чик написав:Captain Obvious сначала затарили одних, сча изымут излишки у других, а в январе вполне можем снова вверх сходить. на поскоте за 2дня успел только чуток слить па 24.2 и 24.5 думал сёдня-завтра продолжить, а тут облом...
Я немного поспешил в два захода сливал 23,95 и 24,55
Второй пик тоже ожидаю, в связи с тем что доходы бюджета очень выросли под конец декабря, и следовательно расходы бюджета тоже будут высокие.