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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328432853286328732883289>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:08

Курсы зимой 2018-2019
26 декабря - минимум
29 декабря и 10 января - максимумы

Зображення



Максимумы зимой.
В 2018-2019 году максимум был 10 января.
В 2017-2018 году максимум был 22 января.
В 2016-2017 году максимум был 14 января.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:08

  fin написав:А что, ожидается па22-23? Для меня это было бы,как перевыполнение плана и взятых социалистических обязательств по затариванию зеленого в закрома матрасов!

В июне и ниже может быть, если без катаклизмов...
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:09

  Libo написав:ЗЫ

Некоторые считают, что сценарий отмены бумажных денег нереален.
Отвечаю: элементарно.
Государство с резервной валютой, разошедшейся по всему миру - банкрот по долгам. Не может выполнить обязательства. Объявляет, что оно временно на 100 лет отказывается выполнять свои обязательства по наличным на руках и на счетах у иностранцев. Для своих граждан производится обмен средств на их банковских счетах на новую денежную единицу. Купюры в 100 старых пиастров отменяются и не меняются на новые деньги. Обмен наличных на новые деньги для своих граждан ограничен тыщей старых пиастров. Всем иностранцам предлагается обращаться за новыми деньгами через 100 лет. Напоминаем, старые купюры номиналом в 100 пиастров обмену на новые не подлежат и аннулируются! Мы вас не просили их приобретать, вывозить за рубеж и подрывать финансовую безопасность нашей страны. Наши новые деньги можно приобрести путем их обмена на товар. Обмен новых денег на золото и серебро производится без предварительной записи и вне очереди. 8)
Замечания по сценарию будут? Вопросы? :roll:
сколько у нас еще времени на покупку слитков и где в Украине можно напрямую конвертировать доллари в слитки ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.10

Ох лол.
Спасибо оленям за наше счастливое детство.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:15

  Captain Obvious написав:24.10

Ох лол.
Спасибо оленям за наше счастливое детство.


Максимум получается был вчера ( Киев) под конец дня 24,85 / 24,95-25,00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:16

  escobar написав:
  fin написав:А что, ожидается па22-23? Для меня это было бы,как перевыполнение плана и взятых социалистических обязательств по затариванию зеленого в закрома матрасов!

В июне и ниже может быть, если без катаклизмов...
Июня я ждать не буду.Привык побыстрее избавляться от гривневой макулатуры. Ну не люблю я грн.! Не доверяю. А к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:18

  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:24.10

Ох лол.
Спасибо оленям за наше счастливое детство.


Максимум получается был вчера ( Киев) под конец дня 24,85 / 24,95-25,00


Не исключаю еще один загон 4—7 числа.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:18

  vladus17 написав:
  Libo написав:Диверсифай портфолио.
В портфолио должно быть всё.
Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают. 8) А бумажные деньги всегда только дешевеют.

Какая была инфляция доллара США за последний год?
А на сколько подорожали ваше золото и серебро?
То то и оно, его нужно сейчас продавать, а не покупать.
Не ведите людей в заблуждение и себя тоже!


Каждая унция моего золота подорожала за этот год на $300. Динамика на следующий год аналогичная. Серебро дает пока копеешный рост, но более перспективно в будущем.
Инфляция в США официально в пару процентов. Но на самом деле значительно выше. По некоторым видам товаров за 5 лет цены выросли на 100%. Всё как везде.
Людей в заблуждение не ввожу, а рассказываю простым людям правду и их просвещаю.
У меня тут такая просветительская миссия.
Продолжаю дело Иисуса и апостолов.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:19

сначала затарили одних, сча изымут излишки у других, а в январе вполне можем снова вверх сходить. на поскоте за 2дня успел только чуток слить па 24.2 и 24.5 думал сёдня-завтра продолжить, а тут облом...
Востаннє редагувалось чик в Пон 30 гру, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:21

  чик написав:Captain Obvious
сначала затарили одних, сча изымут излишки у других, а в январе вполне можем снова вверх сходить. на поскоте за 2дня успел только чуток слить па 24.2 и 24.5 думал сёдня-завтра продолжить, а тут облом...


Я немного поспешил в два захода сливал 23,95 и 24,55

Второй пик тоже ожидаю, в связи с тем что доходы бюджета очень выросли под конец декабря, и следовательно расходы бюджета тоже будут высокие.
Живите своим умом!
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