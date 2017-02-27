Додано: Пон 30 гру, 2019 12:35

1.Ну что , в феврале 2019-го я тут предполагал несколько раз, что точка невозврата к 22-23 - не пройдена.



2.Осенью 2019-го я предполагал, что рывок вверх будет, и ближайшие две реперные точки - перед новым годом и к концу праздников ,после 15-го числа ( так что второй рывок - где-то в этих числах не исключено.



3.Сейчас,Покупать скорее всего буду перед самим рождеством, когда у валютчиков мало гривны, и они конкрентно уступают.



Гривна скорее всего на ближайшие дни устаканится около 24, но поскольку мне нужны евро, то тут получаются двойные риски - так как евровалюта смотрит вверх.



С 20-го по 30 января все возвратится к курсу 25.



4. 26- хорошая цифра для 2020-го, но риски 27-28, а в случает форс-мажорных сообщений и 29-30 никуда не девались.



Так что у каждого есть время подумать ,господа.



Это не финансовый совет, всего лишь вариант развития событий.



Удачного профита,

здорового образа жизни

(без сигарет, только сухое, на крайний случай полусухое вино,не вредные продукты)

взаимопонимания и релакса в семье в 2020-м, господа.



Будьте добрее,



позитивнее



и воспитаннее,



и тогда удача обязательно повернется к вам лицом.