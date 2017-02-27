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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32853286328732883289>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:26

  fin написав: к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!


У вас с баксиком явный перебор.
0,5% населения земли, а держите на руках 4% всего баксикового нала. (Это не я, это официальные данные ФРС).
Явно что-то знаете или наоборот не знаете.
Осторожнее, плиз! Я за вас переживаю. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Каждая унция моего золота подорожала за этот год на $300. Динамика на следующий год аналогичная. Серебро дает пока копеешный рост, но более перспективно в будущем.

У вас как было число Х - унций золота так и осталось. Пока вы его не продадите и не зафиксируете прибыль (или убыток).
Сегодня если продать - получится прибыль, это верно. Но пока вы надумаетесь его продавать, допустим в кризис (который уже на носу) понадобятся деньги, тогда вдруг откуда не возьмись получится -300$, и убыток.
По серебренным ложкам там вообще ситуация плачевная, вы и в ноль уже по ним врятли когда либо выйдите...
Странно что мне приходится вам эту элементарщину обяснять.
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 30 гру, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:26

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kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:28

Расскажу как я два раза обломался с Укргазбанком )))
Реально смешно.

Вообщем в Укргазе можно доллары на депозит покупать, с учетом того что у меня там скоро старые депо заканчиваются, мне это удобно.


Вообщем 27 декабря,звоню в кассу ( курс 23,50 ) спрашиваю доллары, говорят могут только 1 тыс.продать, но можно на депо. Смотрю на Миняйле 23,95 , думаю, ОК погнали, сдаю на Миняйле ( 13:05) приезжаю в банк, а там уже продажа 24,00 - короче обломался.

На следующий день 28 декабря, смотрю на рост, не спешу, сдаю по 24,55 , заглядываю на сайт Укргаза, продажа 24,00 - приезжаю в банк и опять облом. ( все отделения банка работают до 12:00 а я опоздал всего на 20 минут (((
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.Ну что , в феврале 2019-го я тут предполагал несколько раз, что точка невозврата к 22-23 - не пройдена.

2.Осенью 2019-го я предполагал, что рывок вверх будет, и ближайшие две реперные точки - перед новым годом и к концу праздников ,после 15-го числа ( так что второй рывок - где-то в этих числах не исключено.

3.Сейчас,Покупать скорее всего буду перед самим рождеством, когда у валютчиков мало гривны, и они конкрентно уступают.

Гривна скорее всего на ближайшие дни устаканится около 24, но поскольку мне нужны евро, то тут получаются двойные риски - так как евровалюта смотрит вверх.

С 20-го по 30 января все возвратится к курсу 25.

4. 26- хорошая цифра для 2020-го, но риски 27-28, а в случает форс-мажорных сообщений и 29-30 никуда не девались.

Так что у каждого есть время подумать ,господа.

Это не финансовый совет, всего лишь вариант развития событий.

Удачного профита,
здорового образа жизни
(без сигарет, только сухое, на крайний случай полусухое вино,не вредные продукты)
взаимопонимания и релакса в семье в 2020-м, господа.

Будьте добрее,

позитивнее

и воспитаннее,

и тогда удача обязательно повернется к вам лицом.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 30 гру, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:36

zzzzzz you snooze you lose (c)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:37

  vladus17 написав:У вас как было число Х - унций золота так и осталось. Пока вы его не продадите и не зафиксируете прибыль (или убыток).
Сегодня если продать - получится прибыль, это верно. Но пока вы надумаетесь его продавать, допустим в кризис (который уже на носу) понадобятся деньги, тогда вдруг откуда не возьмись получится -300$, и убыток.
По серебренным ложкам там вообще ситуация плачевная, вы в ноль уже по ним врятли когда либо выйдите...
Странно что мне приходится вам эту элементарщину обяснять.


Я и не собираюсь фиксировать прибыль, я ж не бедный. У меня всё есть и есть на жизнь, хорошо зарабатываю. Пусть лежит на черный день. Но лучше, чтоб этот черный день не наступил и мне не пришлось продавать это золото.
К твоему сведению, я начал покупать золото по $300 за унцию (сейчас $1500), а серебро по $5 (сейчас $18). Чтоб попал в убыток, так это маловероятно. Судя по всему, обречен впредь исключительно на обогащение. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банки могут по несколько раз в день курс менять.Это их право...Думаю,что в первые сессии межбанка уйдем вверх.
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже покупают не дороже 23,6

Никогда такого не было и вот опять!
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:38

  Libo написав:
  fin написав: к баксику у меня верность пожизненная и необьяснимая!


У вас с баксиком явный перебор.
0,5% населения земли, а держите на руках 4% всего баксикового нала. (Это не я, это официальные данные ФРС).
Явно что-то знаете или наоборот не знаете.
Осторожнее, плиз! Я за вас переживаю. :?
Да ничего я такого не знаю. Просто уверен,что США всегда будут самой мощной страной и нацией. И доллар всегда будет мировой валютой, как США мировой полицейский. Поэтому всегда только покупаю доллары.
fin
 
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