Додано: Пон 30 гру, 2019 13:06

Налог на трубу.24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Благодаря этому украинцы уже в январе получат сразу два нововведения при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Первое — вместо одной платежки за газ будут приходить сразу две — отдельно за потребленный газ и отдельно за его доставку потребителю. Второе — платежку за транспортировку газа за январь придется оплатить наперед, то есть уже в январе, а не в следующем месяце.Такое обязательство, поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Украина взяла на себя еще при заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом.А почему об этом на Майдане не предупреждали ?Какие там ещё гадости кроме этого и техосмотра ?