Додано: Пон 30 гру, 2019 13:02

Libo написав: fin написав: Просто уверен,что США всегда будут самой мощной страной и нацией. И доллар всегда будет мировой валютой, как США мировой полицейский. Поэтому всегда только покупаю доллары.



Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.

И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.

Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.

И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.

Но если вдруг решат поменять доллар на новый. Или на какой-нибудь амеро? Старый возьмет и сдуется. Ты уверен, что тебе тоже поменяют, на равных с гражданином США? Или вообще что-то тебе дадут? На каком основании? У тебя есть заслуги перед американским народом?



Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!

Десять раз подумают перед тем как так сделать.

Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!

Десять раз подумают перед тем как так сделать.

Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.

