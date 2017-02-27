Киев 23,80
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:41
Живите своим умом!
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну тогда так и говорите что СТОИЛО ТОГДА покупать золото когда было по 300баксов за унц. Да-да согласен, и биткоин по 5 долларов за монету нужно было покупать в 2011 (или когда там), и бакс в конце 2013. Кароче много чего задним числом можно было покупать)))
А то вы советуете сейчас людям покупать по 1500$+, когда , с большой вероятностью уже из него нужно выходить.
Поэтому и вводите людей в оману. Как я писал выше.
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:52
Извините, я немного ошибся за сегодня. Ну а так, по большому счёту, трэнд всем понятен без долгих и нудных умозаключений
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:58
Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.
И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.
Но если вдруг решат поменять доллар на новый. Или на какой-нибудь амеро? Старый возьмет и сдуется. Ты уверен, что тебе тоже поменяют, на равных с гражданином США? Или вообще что-то тебе дадут? На каком основании? У тебя есть заслуги перед американским народом?
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:02
Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!
Десять раз подумают перед тем как так сделать.
Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:04
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:06
Налог на трубу.
24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Благодаря этому украинцы уже в январе получат сразу два нововведения при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Первое — вместо одной платежки за газ будут приходить сразу две — отдельно за потребленный газ и отдельно за его доставку потребителю. Второе — платежку за транспортировку газа за январь придется оплатить наперед, то есть уже в январе, а не в следующем месяце.
Такое обязательство, поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Украина взяла на себя еще при заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
А почему об этом на Майдане не предупреждали ?
Какие там ещё гадости кроме этого и техосмотра ?
Востаннє редагувалось andrein в Пон 30 гру, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:06
На новогодние расходы будут сдавать и па20, как в Борисполе.
Посмотрим на курс в начале нового "бизнес-цикла"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:08
Лет через десять золото будет стоить уже тыщ десять за унцию. Будешь локти кусать.
Ты тут новенький, не слышал наверно о Законе одного грамма золота Либо. Он гласит: во все времена в истории человечества стоимость жизненных потребностей обычной семьи составляла 1 грамм золота. При любой общественно-экономической формации.
И так будет впредь. Независимо от разных курсов и номинальных стоимостей.
Унция золота - и ты нормально проживешь месяц при любых властях.
А сколько эта унция стоит - 300 или 10000 каких-нибудь луидоров - не имеет принципиального значения.
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:10
Вообще, гривна всё больше напоминает биткоин.
Сама по себе никому не нужна, но порождает спекулятивные волны "pump и dump"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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