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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3286328732883289>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:41

  Captain Obvious написав:Уже покупают не дороже 23,6

Никогда такого не было и вот опять!


Киев 23,80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Я и не собираюсь фиксировать прибыль, я ж не бедный. У меня всё есть и есть на жизнь, хорошо зарабатываю. Пусть лежит на черный день. Но лучше, чтоб этот черный день не наступил и мне не пришлось продавать это золото.
К твоему сведению, я начал покупать золото по $300 за унцию (сейчас $1500), а серебро по $5 (сейчас $18). Чтоб попал в убыток, так это маловероятно. Судя по всему, обречен впредь исключительно на обогащение.

Ну тогда так и говорите что СТОИЛО ТОГДА покупать золото когда было по 300баксов за унц. Да-да согласен, и биткоин по 5 долларов за монету нужно было покупать в 2011 (или когда там), и бакс в конце 2013. Кароче много чего задним числом можно было покупать)))
А то вы советуете сейчас людям покупать по 1500$+, когда , с большой вероятностью уже из него нужно выходить.
Поэтому и вводите людей в оману. Как я писал выше.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:52

  сірий написав:
  orest написав:Моє бачення року 2020 viewtopic.php?p=4829876#p4829876 Вгадування курсу - гра. Чинники можна розглянути і коментувати...

:mrgreen: Вангую,
31.12.2019-24.5/24.7
31.12.2020-16.50/17.00

Извините, я немного ошибся за сегодня. Ну а так, по большому счёту, трэнд всем понятен без долгих и нудных умозаключений :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:58

  fin написав: Просто уверен,что США всегда будут самой мощной страной и нацией. И доллар всегда будет мировой валютой, как США мировой полицейский. Поэтому всегда только покупаю доллары.


Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.
И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.
Но если вдруг решат поменять доллар на новый. Или на какой-нибудь амеро? Старый возьмет и сдуется. Ты уверен, что тебе тоже поменяют, на равных с гражданином США? Или вообще что-то тебе дадут? :roll: На каком основании? У тебя есть заслуги перед американским народом? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:02

  Libo написав:
  fin написав: Просто уверен,что США всегда будут самой мощной страной и нацией. И доллар всегда будет мировой валютой, как США мировой полицейский. Поэтому всегда только покупаю доллары.


Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.
И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.
Но если вдруг решат поменять доллар на новый. Или на какой-нибудь амеро? Старый возьмет и сдуется. Ты уверен, что тебе тоже поменяют, на равных с гражданином США? Или вообще что-то тебе дадут? :roll: На каком основании? У тебя есть заслуги перед американским народом? :roll:


Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!
Десять раз подумают перед тем как так сделать.
Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:04

  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Уже покупают не дороже 23,6

Никогда такого не было и вот опять!


Киев 23,80

Ленинградская пл
Утром было 24,7 на 25.2
Только-что тамже 24.0 на 24.65
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:06

Налог на трубу.

24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Благодаря этому украинцы уже в январе получат сразу два нововведения при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Первое — вместо одной платежки за газ будут приходить сразу две — отдельно за потребленный газ и отдельно за его доставку потребителю. Второе — платежку за транспортировку газа за январь придется оплатить наперед, то есть уже в январе, а не в следующем месяце.

Такое обязательство, поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Украина взяла на себя еще при заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

А почему об этом на Майдане не предупреждали ? :)
Какие там ещё гадости кроме этого и техосмотра ?
Востаннє редагувалось andrein в Пон 30 гру, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:06

  Captain Obvious написав:Уже покупают не дороже 23,6

Никогда такого не было и вот опять!

На новогодние расходы будут сдавать и па20, как в Борисполе.
Посмотрим на курс в начале нового "бизнес-цикла" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:08

  vladus17 написав: Кароче много чего задним числом можно было покупать)))
А то вы советуете сейчас людям покупать по 1500$+, когда , с большой вероятностью уже из него нужно выходить.
Поэтому и вводите людей в оману. Как я писал выше.


Лет через десять золото будет стоить уже тыщ десять за унцию. Будешь локти кусать.
Ты тут новенький, не слышал наверно о Законе одного грамма золота Либо. Он гласит: во все времена в истории человечества стоимость жизненных потребностей обычной семьи составляла 1 грамм золота. При любой общественно-экономической формации.
И так будет впредь. Независимо от разных курсов и номинальных стоимостей.
Унция золота - и ты нормально проживешь месяц при любых властях.
А сколько эта унция стоит - 300 или 10000 каких-нибудь луидоров - не имеет принципиального значения. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:10

Вообще, гривна всё больше напоминает биткоин.
Сама по себе никому не нужна, но порождает спекулятивные волны "pump и dump"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 3286328732883289>
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