Додано: Пон 30 гру, 2019 13:11

Xenon написав: zzzzzz написав: Captain Obvious написав: Уже покупают не дороже 23,6



Никогда такого не было и вот опять! Уже покупают не дороже 23,6Никогда такого не было и вот опять!



Киев 23,80 Киев 23,80

Ленинградская пл

Утром было 24,7 на 25.2

Только-что тамже 24.0 на 24.65 Ленинградская плУтром было 24,7 на 25.2Только-что тамже 24.0 на 24.65



Обменки набрались вечером по 24.8х доллара (и продавая по 24.9х - 25), теперь аж со свистом отдают его по 24.20 уже.

Ничего кроме бизнеса! ) Обменки набрались вечером по 24.8х доллара (и продавая по 24.9х - 25), теперь аж со свистом отдают его по 24.20 уже.Ничего кроме бизнеса! )

Востаннє редагувалось rasmus в Пон 30 гру, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.

"The quieter you become, the more you are able to hear"