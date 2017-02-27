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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328732883289329032913292>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:11

  Xenon написав:
  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Уже покупают не дороже 23,6

Никогда такого не было и вот опять!


Киев 23,80

Ленинградская пл
Утром было 24,7 на 25.2
Только-что тамже 24.0 на 24.65


Обменки набрались вечером по 24.8х доллара (и продавая по 24.9х - 25), теперь аж со свистом отдают его по 24.20 уже.
Ничего кроме бизнеса! )
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 30 гру, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Продолжаю дело Иисуса и апостолов.

Извините, но больше похоже на то, что Вы продолжаете дело торговцев (менял), которых Иисус пытался изгнать из храма :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:15

  rasmus написав:Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!
Десять раз подумают перед тем как так сделать.
Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.


Будешь. Как миленький. Через три дня уже будешь в очереди за новым долларом. Но потом может станешь осторожным. Но это врядли. Вы, укропы, неисправимые и упрямые бараны. Сколько вас ваши банки кидали, вы все равно с ними имеете дело.
А любая американская валюта всегда будет самой надежной. И это обусловлено не вашей верой, а американской экономикой. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:17

  Libo написав:
  rasmus написав:Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!
Десять раз подумают перед тем как так сделать.
Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.


Будешь. Как миленький. Через три дня уже будешь в очереди за новым долларом. Но потом может станешь осторожным. Но это врядли. Вы, укропы, неисправимые и упрямые бараны. Сколько вас ваши банки кидали, вы все равно с ними имеете дело.
А любая американская валюта всегда будет самой надежной. И это обусловлено не вашей верой, а американской экономикой. 8)


Мои принципы дороже.
Будете жрать свой новый доллар потом сами.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:24

Общался с некоторыми конторами торгующими импортом (електроника и тп), на предмет , какой курс считаете и будете считать в январе?
Все поголовно пересчитывают грн цены по курсу 27-28
Т.е импорт по факту не дешевеет в грн,
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26

  Xenon написав:Общался с некоторыми конторами торгующими импортом (електроника и тп), на предмет , какой курс считаете и будете считать в январе?
Все поголовно пересчитывают грн цены по курсу 27-28
Т.е импорт по факту не дешевеет в грн,


элементарная перестраховка от таких спекулятивных колебаний +- 2-3 гривни.
потому понять их можно.
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 30 гру, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26

  Libo написав:
  fin написав: Просто уверен,что США всегда будут самой мощной страной и нацией. И доллар всегда будет мировой валютой, как США мировой полицейский. Поэтому всегда только покупаю доллары.


Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.
И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.
Но если вдруг решат поменять доллар на новый. Или на какой-нибудь амеро? Старый возьмет и сдуется. Ты уверен, что тебе тоже поменяют, на равных с гражданином США? Или вообще что-то тебе дадут? :roll: На каком основании? У тебя есть заслуги перед американским народом? :roll:
Ну мы же не в средневековье живем. США не Ссср,который украл у людей вклады на сберкнижках! Такой вариант исключен.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:30

  rasmus написав:Мои принципы дороже.
Будете жрать свой новый доллар потом сами.


Не зарекайся.
Ты через сколько пошел по бабам после клятв в верной любви до гроба? :roll:
Примерно через такое же время встанешь в очередь и за новым долларом. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:35

  Libo написав:
  rasmus написав:Мои принципы дороже.
Будете жрать свой новый доллар потом сами.


Не зарекайся.
Ты через сколько пошел по бабам после клятв в верной любви до гроба? :roll:
Примерно через такое же время встанешь в очередь и за новым долларом. :?


оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:37

  fin написав: Ну мы же не в средневековье живем. США не Ссср,который украл у людей вклады на сберкнижках! Такой вариант исключен.


Почему так категорично?
Это ведь не делается, чтоб просто кому-то подосрать. Объективный процесс. Экономические агенты утратили доверие к доллару. Надо что-то срочно делать, чтоб восстановить экономический процесс. Крайнее решение - ввести новые деньги, которые будут пользоваться доверием и объем которых будет резко ограничен.
А как еще? :roll:
Libo
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