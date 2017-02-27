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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:11
Xenon написав: zzzzzz написав: Captain Obvious написав:
Уже покупают не дороже 23,6
Никогда такого не было и вот опять!
Киев 23,80
Ленинградская пл
Утром было 24,7 на 25.2
Только-что тамже 24.0 на 24.65
Обменки набрались вечером по 24.8х доллара (и продавая по 24.9х - 25), теперь аж со свистом отдают его по 24.20 уже.
Ничего кроме бизнеса! )
Востаннє редагувалось rasmus
в Пон 30 гру, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:13
Libo написав:
Продолжаю дело Иисуса и апостолов.
Извините, но больше похоже на то, что Вы продолжаете дело торговцев (менял), которых Иисус пытался изгнать из храма
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:15
rasmus написав:
Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!
Десять раз подумают перед тем как так сделать.
Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.
Будешь. Как миленький. Через три дня уже будешь в очереди за новым долларом. Но потом может станешь осторожным. Но это врядли. Вы, укропы, неисправимые и упрямые бараны. Сколько вас ваши банки кидали, вы все равно с ними имеете дело.
А любая американская валюта всегда будет самой надежной. И это обусловлено не вашей верой, а американской экономикой.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:17
Libo написав: rasmus написав:
Так кидануть - потерять доверие любителей доллара!
Десять раз подумают перед тем как так сделать.
Я например после такого варианта и смотреть на тот доллар не буду.
Будешь. Как миленький. Через три дня уже будешь в очереди за новым долларом. Но потом может станешь осторожным. Но это врядли. Вы, укропы, неисправимые и упрямые бараны. Сколько вас ваши банки кидали, вы все равно с ними имеете дело.
А любая американская валюта всегда будет самой надежной. И это обусловлено не вашей верой, а американской экономикой.
Мои принципы дороже.
Будете жрать свой новый доллар потом сами.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:24
Общался с некоторыми конторами торгующими импортом (електроника и тп), на предмет , какой курс считаете и будете считать в январе?
Все поголовно пересчитывают грн цены по курсу 27-28
Т.е импорт по факту не дешевеет в грн,
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26
Xenon написав:
Общался с некоторыми конторами торгующими импортом (електроника и тп), на предмет , какой курс считаете и будете считать в январе?
Все поголовно пересчитывают грн цены по курсу 27-28
Т.е импорт по факту не дешевеет в грн,
элементарная перестраховка от таких спекулятивных колебаний +- 2-3 гривни.
потому понять их можно.
Востаннє редагувалось rasmus
в Пон 30 гру, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26
Libo написав: fin написав:
Просто уверен,что США всегда будут самой мощной страной и нацией. И доллар всегда будет мировой валютой, как США мировой полицейский. Поэтому всегда только покупаю доллары.
Я в этом тоже ни капельки не сомневаюсь.
И что доллар (или его наследник) будет мировой валютой тоже.
Но если вдруг решат поменять доллар на новый. Или на какой-нибудь амеро? Старый возьмет и сдуется. Ты уверен, что тебе тоже поменяют, на равных с гражданином США? Или вообще что-то тебе дадут?
На каком основании? У тебя есть заслуги перед американским народом?
Ну мы же не в средневековье живем. США не Ссср,который украл у людей вклады на сберкнижках! Такой вариант исключен.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:30
rasmus написав:
Мои принципы дороже.
Будете жрать свой новый доллар потом сами.
Не зарекайся.
Ты через сколько пошел по бабам после клятв в верной любви до гроба?
Примерно через такое же время встанешь в очередь и за новым долларом.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:35
Libo написав: rasmus написав:
Мои принципы дороже.
Будете жрать свой новый доллар потом сами.
Не зарекайся.
Ты через сколько пошел по бабам после клятв в верной любви до гроба?
Примерно через такое же время встанешь в очередь и за новым долларом.
оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:37
fin написав:
Ну мы же не в средневековье живем. США не Ссср,который украл у людей вклады на сберкнижках! Такой вариант исключен.
Почему так категорично?
Это ведь не делается, чтоб просто кому-то подосрать. Объективный процесс. Экономические агенты утратили доверие к доллару. Надо что-то срочно делать, чтоб восстановить экономический процесс. Крайнее решение - ввести новые деньги, которые будут пользоваться доверием и объем которых будет резко ограничен.
А как еще?
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