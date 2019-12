Додано: Пон 30 гру, 2019 14:00

Libo написав: rasmus написав: оставь свои похотливые фантазии при себе

Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом? Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом?



Я уже все сказал - "оставь свои похотливые фантазии при себе

Вольно, разойдись! - у меня звание повыше твоего анонсированного будет, потому выполняй.

"The quieter you become, the more you are able to hear"