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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:38
75stasstas75 написав:Pupsik
Ну то что в январе 26 увидим это то понятно
, вот 27 не уверен
Так и запишем
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:41
По сообщениям из Вены, вопрос прямых закупок газа в РФ вынесли в отдельную тему от транзита. В общих чертах договорились по скидкам и условиям, но окончательно вопрос не отшлифован, ожидается ратификация договора по закупкам газа в первом квартале.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:45
Через день буваю на базарі, весь рік такого не було, сьогодні просто не пройти, багатометрові черги за м'ясом та ін. Народ закупляється на св'ята, ось чому бакс впав, наразі він нікому не потрібен) Бажаючим зливатись раджу не спішити.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:47
Zebra написав:
Чернигов, прием 25.10
ололо
А у нас особые уникумы с утра уже продают по 24.40. Забить что ли стрелку в Чернигове и сдать пару "котлет"?
И срубить на ровном месте месте по 70 копеек на каждом баксе.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Пон 30 гру, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:50
Libo написав: fin написав:
Ну мы же не в средневековье живем. США не Ссср,который украл у людей вклады на сберкнижках! Такой вариант исключен.
Почему так категорично?
Это ведь не делается, чтоб просто кому-то подосрать. Объективный процесс. Экономические агенты утратили доверие к доллару. Надо что-то срочно делать, чтоб восстановить экономический процесс. Крайнее решение - ввести новые деньги, которые будут пользоваться доверием и объем которых будет резко ограничен.
А как еще?
Плюсанул за на редкость трезвую позицию по отношению к доллару, но вряд ли это добавит доверия. Просто выхода другого не останется- тут да. Это банкротство! Еще и фондовый пузырь. Тут уже кататсрофа может произойти в любую минуту. И под эту лавочку можно что угодно - и сотки отменить и кинуть всех кореек, и квадриллионы напечатать на прямой выкуп фонды, чтоб остановить обвал.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:51
rasmus написав:
оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу
Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:58
Libo написав: rasmus написав:
оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу
Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом?
Кстати, ДА! Согласен. Во времена своей высокотестостероновой молодости я пошел налево сначала за неделю до свадьбы, а потом через месяц после.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 14:00
Libo написав: rasmus написав:
оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу
Это не мои похотливые фантазии. Это законы человеческой психологии, открытые выдающимся психологом, ученым, дедушкой Фройдом. Деньги и слава нам нужны только для того, чтобы отшпилить ту, которая запала нам в душу … Ты не согласен с Фройдом?
Я уже все сказал - "оставь свои похотливые фантазии при себе
я на них тратить время не хочу"
Вольно, разойдись! - у меня звание повыше твоего анонсированного будет, потому выполняй.
Или просто могу сказать - ОТВАЛИ!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Пон 30 гру, 2019 14:00
yuri_m написав: Zebra написав:
Чернигов, прием 25.10
ололо
А у нас особые уникумы с утра уже продают по 24.40. Забить что ли стрелку в Чернигове и сдать пару "котлет"?
И срубить на ровном месте месте по 70 копеек на каждом баксе.
Сдать по 25.10 - 25.20 реально было до 9.00 - 9.30
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Додано: Пон 30 гру, 2019 14:03
dima_beleb написав: Libo написав: yama написав: Кто у вас в кризис будет покупать ваше золото ?
.
По своей глупости сдавал я кольца часы и прочие золотые драгоценности так вот цена слива совсем не радует
А ты что на случай кризиса готовишь, что продавать будешь? Что у тебя кризисный пипл грести будет? Подскажи нам, плиз?
Все прошлые кризисы мы выруливали за счет твердой и стабильной иностранной валюты. Они были лучшим антикризисным средством. В этом сомнений нет.
Но! Представим ситуацию, когда финансовый кризис и доллар, евро, франк - всьо! Достаточно посмотреть на исторический опыт товарно-денежного обращения в условиях отсутствия надежной валюты. Например, 2-я мировая война. СССР. Яркий пример - блокадный Ленинград. Краюха хлеба - золотое кольцо. Свои портки не предлагать. Или откуп евреев из нацистских концлагерей. Немцы с них брали только брюликами. Смотрите Список Шиндлера. Держатели вечных ценностей успешно выжили. Цена пох.
а какой смысл в том, что ты выжил и остался с голой ж***?
голова, в голове, руки есть и вперёд...
Libo написав: vladus17 написав: Libo написав:
Диверсифай портфолио.
В портфолио должно быть всё.
Ты неправильно определяешь пропорцию. Золото и серебро не только на случай катастрофы и их доля пропорциональна вероятности катастрофы. Они ведь ещё и простая защита от инфляции - постоянно дорожают. А бумажные деньги всегда только дешевеют.
Какая была инфляция доллара США за последний год?
А на сколько подорожали ваше золото и серебро?
То то и оно, его нужно сейчас продавать, а не покупать.
Не ведите людей в заблуждение и себя тоже!
Каждая унция моего золота подорожала за этот год на $300. Динамика на следующий год аналогичная. Серебро дает пока копеешный рост, но более перспективно в будущем.
Инфляция в США официально в пару процентов. Но на самом деле значительно выше. По некоторым видам товаров за 5 лет цены выросли на 100%. Всё как везде.
Людей в заблуждение не ввожу, а рассказываю простым людям правду и их просвещаю.
У меня тут такая просветительская миссия.
Продолжаю дело Иисуса и апостолов.
золото в 20м году упадёт ниже 1000, тогда и надо брать...
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