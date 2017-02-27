Додано: Пон 30 гру, 2019 13:41

По сообщениям из Вены, вопрос прямых закупок газа в РФ вынесли в отдельную тему от транзита. В общих чертах договорились по скидкам и условиям, но окончательно вопрос не отшлифован, ожидается ратификация договора по закупкам газа в первом квартале.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.