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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а что за обвал на наличке? а как же 27????
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:06
Вот и хорошо.
Тут же все ратовали за возрождение автопрома, других способов возродить нет.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:07
Все выходят из доллара и гривни в мясо и алкоголь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:10
Я не утверждаю, что именно так всё будет. Я лишь утверждаю, что так может быть.
Думает ли пипл о таком сценарии? Как страхуется на случай отмены доллара, замены или каких-либо ограничений в его обращении? Ведь всё в этом мире бренно. Имеет свое начало и конец.
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:12
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:22
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:23
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:33
Какие 27, вы откуда свалились ? Вы думаете у НБУ поджилки не треснут каждую неделю выкупать по лярду зелени, как было накануне штурма очередного "дна" с 23 на 22 ? Классический загон под праздники , чтобы слиться можно было успеть тем "кому надо" и залатать дыры в бюджете. + *** барыгам под йолку в виде табунов загнанных оленей хоть уж и изрядно поредевших. Фсе. После праздников только вниз на штурм следующего "дна" до 22 и т.д. Хотя почему после - уже полетели вниз. Финита, *ля комедия.
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:35
Вопрос к знатокам
Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет.
Угадать что-то наперед в нашей стране нереально.
Но вот вопрос постфактум.
По поводу нынешних прыжков.
Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу.
И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85.
Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его.
Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00.
Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро.
И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли.
Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
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