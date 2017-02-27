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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3289329032913292>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что за обвал на наличке? а как же 27????
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:06

  jump написав:Війна чи бізнес? В Україні почали збирати російські автомобілі
https://glavcom.ua/publications/viyna-s ... 49959.html

Вот и хорошо.
Тут же все ратовали за возрождение автопрома, других способов возродить нет.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:07

  PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????

Все выходят из доллара и гривни в мясо и алкоголь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:10

  hxbbgaf написав:Плюсанул за на редкость трезвую позицию по отношению к доллару, но вряд ли это добавит доверия. Просто выхода другого не останется- тут да. Это банкротство! Еще и фондовый пузырь. Тут уже кататсрофа может произойти в любую минуту. И под эту лавочку можно что угодно - и сотки отменить и кинуть всех кореек, и квадриллионы напечатать на прямой выкуп фонды, чтоб остановить обвал.


Я не утверждаю, что именно так всё будет. Я лишь утверждаю, что так может быть.
Думает ли пипл о таком сценарии? Как страхуется на случай отмены доллара, замены или каких-либо ограничений в его обращении? Ведь всё в этом мире бренно. Имеет свое начало и конец. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:12

  edvardd написав:золото в 20м году упадёт ниже 1000, тогда и надо брать...


$1800 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:14

Киев устаканился 24,00 / 24,15
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:22

  Вкладчик1234 написав:
  PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????

Все выходят из доллара и гривни в мясо и алкоголь


Скунс вчера по понизил курс до 24.3

Скунс обвалил курс
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:23

  Libo написав:
  edvardd написав:золото в 20м году упадёт ниже 1000, тогда и надо брать...


$1800 8)

$250 (долгосрочно) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:33

  PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????


Какие 27, вы откуда свалились ? Вы думаете у НБУ поджилки не треснут каждую неделю выкупать по лярду зелени, как было накануне штурма очередного "дна" с 23 на 22 ? Классический загон под праздники , чтобы слиться можно было успеть тем "кому надо" и залатать дыры в бюджете. + *** барыгам под йолку в виде табунов загнанных оленей хоть уж и изрядно поредевших. Фсе. После праздников только вниз на штурм следующего "дна" до 22 и т.д. Хотя почему после - уже полетели вниз. Финита, *ля комедия.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:35

Вопрос к знатокам

Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет.
Угадать что-то наперед в нашей стране нереально.
Но вот вопрос постфактум.
По поводу нынешних прыжков.
Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу.
И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85.
Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его.
Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00.
Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро.
И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли.
Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
kluychkooleg
 
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