Додано: Пон 30 гру, 2019 14:35

Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет.

Угадать что-то наперед в нашей стране нереально.

Но вот вопрос постфактум.

По поводу нынешних прыжков.

Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу.

И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85.

Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его.

Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00.

Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро.

И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли.

Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?