PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????
Какие 27, вы откуда свалились ? Вы думаете у НБУ поджилки не треснут каждую неделю выкупать по лярду зелени, как было накануне штурма очередного "дна" с 23 на 22 ? Классический загон под праздники , чтобы слиться можно было успеть тем "кому надо" и залатать дыры в бюджете. + *** барыгам под йолку в виде табунов загнанных оленей хоть уж и изрядно поредевших. Фсе. После праздников только вниз на штурм следующего "дна" до 22 и т.д. Хотя почему после - уже полетели вниз. Финита, *ля комедия.
в стране дефолт заводы стоят окна накалачивают народ самолетами и целыми эшалонами валит из страны какие 22? 35!!!!
PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????
Какие 27, вы откуда свалились ? Вы думаете у НБУ поджилки не треснут каждую неделю выкупать по лярду зелени, как было накануне штурма очередного "дна" с 23 на 22 ? Классический загон под праздники , чтобы слиться можно было успеть тем "кому надо" и залатать дыры в бюджете. + *** барыгам под йолку в виде табунов загнанных оленей хоть уж и изрядно поредевших. Фсе. После праздников только вниз на штурм следующего "дна" до 22 и т.д. Хотя почему после - уже полетели вниз. Финита, *ля комедия.
Ваши бы слова,да чтобы сбылись! Хотелось бы доложить баксиков в матрасик хотя бы па24!Но можно и ниже!
kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет. Угадать что-то наперед в нашей стране нереально. Но вот вопрос постфактум. По поводу нынешних прыжков. Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу. И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85. Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его. Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00. Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро. И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли. Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
Сдать по 25.10 - 25.20 реально было до 9.00 - 9.30
В провинции да ещё перед праздниками никто раньше 10 не работает, у нас даже в обычный будний день валютчики начинают торговать по рабочим курсам в 10:30 не раньше - смотрят на межбанк, на общую ситуацию и тд. Так что расслабьтесь, ничего бы вы сегодня не продали по таким ценам!
ААААА, ̶н̶е̶б̶р̶и̶т̶і̶ ̶і̶ ̶н̶е̶г̶о̶л̶е̶н̶і̶ ̶, ще не набігались , сердешні туземунєри ? Так бы сразу и сказали, но в новой редакции, с учетом известных событий, следует читать - "побриті та поголені".
kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет. Угадать что-то наперед в нашей стране нереально. Но вот вопрос постфактум. По поводу нынешних прыжков. Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу. И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85. Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его. Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00. Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро. И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли. Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
Элементарное перенасыщение рынка. Как в солевом растворе. Продавать уже некому (все нетерпеливые и шухерные уже купили по 25), а народ понес сдавать (спекули и на НГ стол). Вот и результат.
"The quieter you become, the more you are able to hear"