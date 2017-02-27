hxbbgaf написав:Плюсанул за на редкость трезвую позицию по отношению к доллару, но вряд ли это добавит доверия. Просто выхода другого не останется- тут да. Это банкротство! Еще и фондовый пузырь. Тут уже кататсрофа может произойти в любую минуту. И под эту лавочку можно что угодно - и сотки отменить и кинуть всех кореек, и квадриллионы напечатать на прямой выкуп фонды, чтоб остановить обвал.
Я не утверждаю, что именно так всё будет. Я лишь утверждаю, что так может быть. Думает ли пипл о таком сценарии? Как страхуется на случай отмены доллара, замены или каких-либо ограничений в его обращении? Ведь всё в этом мире бренно. Имеет свое начало и конец.
PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????
Какие 27, вы откуда свалились ? Вы думаете у НБУ поджилки не треснут каждую неделю выкупать по лярду зелени, как было накануне штурма очередного "дна" с 23 на 22 ? Классический загон под праздники , чтобы слиться можно было успеть тем "кому надо" и залатать дыры в бюджете. + *** барыгам под йолку в виде табунов загнанных оленей хоть уж и изрядно поредевших. Фсе. После праздников только вниз на штурм следующего "дна" до 22 и т.д. Хотя почему после - уже полетели вниз. Финита, *ля комедия.
Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет. Угадать что-то наперед в нашей стране нереально. Но вот вопрос постфактум. По поводу нынешних прыжков. Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу. И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85. Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его. Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00. Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро. И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли. Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
PS4 написав:а что за обвал на наличке? а как же 27????
Какие 27, вы откуда свалились ? Вы думаете у НБУ поджилки не треснут каждую неделю выкупать по лярду зелени, как было накануне штурма очередного "дна" с 23 на 22 ? Классический загон под праздники , чтобы слиться можно было успеть тем "кому надо" и залатать дыры в бюджете. + *** барыгам под йолку в виде табунов загнанных оленей хоть уж и изрядно поредевших. Фсе. После праздников только вниз на штурм следующего "дна" до 22 и т.д. Хотя почему после - уже полетели вниз. Финита, *ля комедия.
Ваши бы слова,да чтобы сбылись! Хотелось бы доложить баксиков в матрасик хотя бы па24!Но можно и ниже!
kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет. Угадать что-то наперед в нашей стране нереально. Но вот вопрос постфактум. По поводу нынешних прыжков. Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу. И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85. Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его. Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00. Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро. И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли. Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?