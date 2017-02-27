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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 329032913292329332943295>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 477
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
11%
54
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:00

  Zebra написав:
  yuri_m написав:
  Zebra написав:Чернигов, прием 25.10
у нас особые уникумы с утра уже продают по 24.40
Сдать по 25.10 - 25.20 реально было до 9.00 - 9.30
В провинции да ещё перед праздниками никто раньше 10 не работает, у нас даже в обычный будний день валютчики начинают торговать по рабочим курсам в 10:30 не раньше - смотрят на межбанк, на общую ситуацию и тд.
Так что расслабьтесь, ничего бы вы сегодня не продали
по таким ценам!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:01

  PS4 написав:какие 22? 35!!!!


ААААА, ̶н̶е̶б̶р̶и̶т̶і̶ ̶і̶ ̶н̶е̶г̶о̶л̶е̶н̶і̶ ̶, ще не набігались , сердешні туземунєри ? Так бы сразу и сказали, но в новой редакции, с учетом известных событий, следует читать - "побриті та поголені".

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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:01

  kluychkooleg написав:Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
да принос идет,этого я и боялся, вчера слить не успел, были мероприятия, теперь будем ждать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:02

  kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет.
Угадать что-то наперед в нашей стране нереально.
Но вот вопрос постфактум.
По поводу нынешних прыжков.
Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу.
И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85.
Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его.
Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00.
Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро.
И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли.
Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?


Элементарное перенасыщение рынка.
Как в солевом растворе.
Продавать уже некому (все нетерпеливые и шухерные уже купили по 25 и чуток более), а народ понес сдавать (спекули и на НГ стол).
Вот и результат.
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 30 гру, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:02

Уже вчера вечером у нас наклевывался откат - после обеда просили 25,30 - 25,40, а на вечер уже отдавали по 25 и брать дороже 24,7 не хотели, хотя днём можно было и 25,2 сдать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:07

  zzzzzz написав:Киев устаканился 24,00 / 24,15

Харьков 24.00 - 24.20
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:11

  zzzzzz написав:Расскажу как я два раза обломался с Укргазбанком )))
Реально смешно.

Вообщем в Укргазе можно доллары на депозит покупать, с учетом того что у меня там скоро старые депо заканчиваются, мне это удобно.


Вообщем 27 декабря,звоню в кассу ( курс 23,50 ) спрашиваю доллары, говорят могут только 1 тыс.продать, но можно на депо. Смотрю на Миняйле 23,95 , думаю, ОК погнали, сдаю на Миняйле ( 13:05) приезжаю в банк, а там уже продажа 24,00 - короче обломался.

На следующий день 28 декабря, смотрю на рост, не спешу, сдаю по 24,55 , заглядываю на сайт Укргаза, продажа 24,00 - приезжаю в банк и опять облом. ( все отделения банка работают до 12:00 а я опоздал всего на 20 минут (((

У меня такое было с Альфой. Сдал на ЧР. Пока закинул деньги на карту - а я уже на 5 коп в минусе :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Уже вчера вечером у нас наклевывался откат - после обеда просили 25,30 - 25,40, а на вечер уже отдавали по 25 и брать дороже 24,7 не хотели, хотя днём можно было и 25,2 сдать...

сказочник, нигде никто не принимал дороже 25
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:20

  proftpd66 написав:Скунс понизил курс в выходной день , станоо !

Зображення


Для тех кто в танке :

Скунс обвалил курс ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:23

  proftpd66 написав:Для тех кто в танке :
Скунс обвалил курс ?

Вылазь из танка, укргаз с самого утра воскресенья светил 24,30 и не менял его на своем сайте.
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