Сдать по 25.10 - 25.20 реально было до 9.00 - 9.30
В провинции да ещё перед праздниками никто раньше 10 не работает, у нас даже в обычный будний день валютчики начинают торговать по рабочим курсам в 10:30 не раньше - смотрят на межбанк, на общую ситуацию и тд. Так что расслабьтесь, ничего бы вы сегодня не продали по таким ценам!
ААААА, ̶н̶е̶б̶р̶и̶т̶і̶ ̶і̶ ̶н̶е̶г̶о̶л̶е̶н̶і̶ ̶, ще не набігались , сердешні туземунєри ? Так бы сразу и сказали, но в новой редакции, с учетом известных событий, следует читать - "побриті та поголені".
kluychkooleg написав:Давно читаю форум. Понятно, что пророков на форуме нет. Угадать что-то наперед в нашей стране нереально. Но вот вопрос постфактум. По поводу нынешних прыжков. Сам я купил немного в четверг по 23,14, продал их по 24,70 в субботу. И в воскресенье ругал себя последними словами - прием был уже 24,85. Знал же, что в воскресенье почти всегда дороже, что надо не ловить вершину, а идти по тренду и покупать/продавать уже после разворота, в начале его. Все это хорошо, но сегодня, слегка проспав, я бы уже смог сдать только по 24,40 в лучшем случае. Сейчас уже по 24,00. Ну и вопрос - вроде ничего не предвещало, казалось нащупали коридор 24,85 - 25,00, торговля шла активная в обе строны, межбанк не скоро. И вдруг сегодня посыпались, причем, еще быстрее, чем росли. Объясните задним умом - почему, что случилось? Что такого особенного в понедельнике без банков и межбанка?
Элементарное перенасыщение рынка. Как в солевом растворе. Продавать уже некому (все нетерпеливые и шухерные уже купили по 25 и чуток более), а народ понес сдавать (спекули и на НГ стол). Вот и результат.
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 30 гру, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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zzzzzz написав:Расскажу как я два раза обломался с Укргазбанком ))) Реально смешно.
Вообщем в Укргазе можно доллары на депозит покупать, с учетом того что у меня там скоро старые депо заканчиваются, мне это удобно.
Вообщем 27 декабря,звоню в кассу ( курс 23,50 ) спрашиваю доллары, говорят могут только 1 тыс.продать, но можно на депо. Смотрю на Миняйле 23,95 , думаю, ОК погнали, сдаю на Миняйле ( 13:05) приезжаю в банк, а там уже продажа 24,00 - короче обломался.
На следующий день 28 декабря, смотрю на рост, не спешу, сдаю по 24,55 , заглядываю на сайт Укргаза, продажа 24,00 - приезжаю в банк и опять облом. ( все отделения банка работают до 12:00 а я опоздал всего на 20 минут (((
У меня такое было с Альфой. Сдал на ЧР. Пока закинул деньги на карту - а я уже на 5 коп в минусе