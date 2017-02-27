Додано: Пон 30 гру, 2019 15:25

Пока идет такая движуха, напоминаю основное правило ориентирования в загоне - надо смотреть не на курс продажи, а на курс скупки. Именно этот курс показывает, какая цифра приемлима для загонял, чтобы самим не стать оленями и не влететь. А сколько рисуют на продажу - вообще пофиг и не отображает тренд.